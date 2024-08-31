78' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Кадиле Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Гронинген

69' Де Йонге Тика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Пеерсман Марвин из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Загаритис Василиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Хансен Корнелиус решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Кадиле Джуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Кадиле Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Пеерсман Марвин получил желтую карточку от судьи

60' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Маттуар Фез бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

56' Гронинген нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

55' Удар от ворот произведет Гронинген

55' Гийом Батист оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Финн Стам получил желтую карточку от судьи

52' Хорошую попытку сделал Валенте Лусиано . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ШТАНГА! Пробил головой Постема Романо прямо в каркас ворот!

50' Бакуна Леандро из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Бакуна Леандро не смог попасть в створ ударом издали

47' Загаритис Василиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника