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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Martijn Vos
Алмере Сити
1:1
Второй тайм: 86'
Гронинген
0'
1:0
8' Гол
Гийом Батист
18' Желтая карточка
Акуджоби Хамди
53' Желтая карточка
Finn Stam
60' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
1:1
67' Гол
Бакуна Леандро

Ход матча

8'
Гийом Батист
(Робине Тома)
1:0
18'
Акуджоби Хамди
 
46'
Кадиле Джуниор
Робине Тома
 
53'
 
Finn Stam
60'
 
Пеерсман Марвин
65'
 
Wouter Prins
Finn Stam
65'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Постема Романо
67'
Провиденс Рубен
Гийом Батист
 
67'
1:1
Бакуна Леандро
(Пеерсман Марвин)
71'
Данкерлёй Дамил
Маттуар Фез
 
85'
Бомон Гус
Бальбао Алекс
 
85'
Делорье-Шобе Логан
Загаритис Василиос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 135 Количество передач 287
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Гронинген
5.00
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3.50
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3.68
Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
3
Якобс
Йоей
4
Висус
Рикардо
14
Загаритис
Василиос
23
Бальбао
Алекс
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
24
Маттуар
Фез
17
Хансен
Корнелиус
21
Гийом
Батист
9
Робине
Тома
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
8
Хове
Йохан
18
Де
Йонге
Тика
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Алмере Сити
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Алмере Сити
Гронинген

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
ТМС
1:1
ТМК
2:2
ТМК
2:3

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.25
Хансен Корнелиус 1 0.25
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакуна Леандро 2 (1) 0.5
Схредерс Йорг 2 0.5
Мендес Руи 1 0.25
Ренте Марко 1 0.25
Ван Берген Том 1 0.25
Пеерсман Марвин 0 0
Валенте Лусиано 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Finn Stam 3 0
Бакуна Леандро 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Постема Романо 1 0
Схредерс Йорг 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1
Гронинген
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0
Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2

Результаты матчей

Алмере Сити
Гронинген

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 1:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
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