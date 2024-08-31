Тур: 4. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Martijn Vos
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолГийом Батист
18' Желтая карточкаАкуджоби Хамди
53' Желтая карточкаFinn Stam
60' Желтая карточкаПеерсман Марвин
1:1
67' ГолБакуна Леандро
90'+6
Ход матча
8'
1:0
18'
53'
60'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
223 Количество передач 612
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
24
Маттуар
Фез
21
Гийом
Батист
22
Finn
Stam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гийом БатистПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Бомон ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Finn StamЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
23 Турай ФофинПолузащитник
-
25 Остинг ТейсНападающий
-
27 Мендес РуиНападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
История личных встреч
Алмере Сити
Гронинген
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийом Батист
|1
|0.25
|Хансен Корнелиус
|1
|0.25
|Робине Тома
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.5
|Схредерс Йорг
|2
|0.5
|Мендес Руи
|1
|0.25
|Ренте Марко
|1
|0.25
|Ван Берген Том
|1
|0.25
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Валенте Лусиано
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийом Батист
|0
|1
|Висус Рикардо
|0
|1
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Finn Stam
|3
|0
|Бакуна Леандро
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Алмере Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
38%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
27%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Витесс - Алмере Сити 1:1
Гронинген
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0
Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3 АДО Ден Хааг - Гронинген 0:2
Результаты матчей
Алмере Сити
Гронинген
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2 (2)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Схредерс Йорг
|2 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго II
|2 (1)
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Фейеноорд
|Зерруки Рамиз
|1 1
|Валвейк
|Укили Яссин
|1 1