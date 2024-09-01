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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Утрехт
0:0
Первый тайм: 2'
Твенте
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Твенте
2.87
3.55
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3.50
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Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
18
Тоорнстра
Йенс
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
11
Огайо
Ноа
21
Ааронсон
Пакстен
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
10
Ламмерс
Сэм
7
Ван
Берген
Митчелл
Утрехт
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Твенте

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.1%
48.6%
34.3%
6 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2
1.12

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

63
37

Голов в среднем за матч

1.8
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.67
Огайо Ноа 2 0.67
Родригес Мигель 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 0.5
Ван Хоренбек Алек 1 0.5
Стейн Сем 1 (1) 0.5
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Огайо Ноа 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Утрехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2
Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0

Результаты матчей

Утрехт
Твенте

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Утрехт
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Твенте
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Утрехт
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Утрехт
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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