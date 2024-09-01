Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Удар от ворот произведет Утрехт

47' Хорошую попытку сделал Ван Рой Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

46' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Удар от ворот произведет Утрехт

42' Удар от ворот произведет Твенте

42' Ох, нехорошо это выглядит. Ааронсон Пакстен получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ааронсон Пакстен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Твенте

40' Огайо Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Стейн Сем оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Огайо Ноа из команды Утрехт фолит на Матиас Кьело, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

34' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

33' Ааронсон Пакстен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Матиас Кьело ослабляет давление, выбив мяч.

31' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

31' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Alonzo Engwanda выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Твенте

29' Ромени Оле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Удар от ворот произведет Утрехт

28' Матиас Кьело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

26' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Хорошую попытку сделал Стейн Сем . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ван дер Хорн Майк пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

20' Хореман Сибе из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Макс Брюнс получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Утрехт

18' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Удар от ворот произведет Твенте

17' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Команда Утрехт сравняла счет! Игра продолжается!

13' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

11' Г О О О О Л - Ламмерс Сэм забивает с правой ноги!

11' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матиас Кьело ошибается в защите.

7' Меес Хилгерс нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

6' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Твенте

3' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

1' Твенте начинает с центра поля