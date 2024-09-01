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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 19463 Главный судья: Хиглер Деннис
Утрехт
2:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Ламмерс Сэм
1:1
14' Гол
Тоорнстра Йенс
19' Желтая карточка
Макс Брюнс
2:1
52' Гол
Боздоган Джан
64' Желтая карточка
Эль-Идрис Юнус Та
90'+12

Ход матча

11'
0:1
Ламмерс Сэм
(Стейн Сем)
14'
Тоорнстра Йенс
(Эль-Каруани Суфьян)
1:1
19'
 
Макс Брюнс
52'
Боздоган Джан
2:1
60'
 
Регер Юри
Даан Ротс
60'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Кьёлё Матиас
64'
 
Эль-Идрис Юнус Та
65'
Дескотт Антони
Огайо Ноа
 
71'
 
Лтайеф Сайфалла
Ван Берген Митчелл
77'
Финнссон Кольбейн
Хореман Сибе
 
77'
Катлайн Йоанн
Тоорнстра Йенс
 
82'
 
Кюйперс Бас
Салах-Эддин Анасс
82'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Влап Михел
89'
Йенсен Виктор
Ромени Оле
 
89'
Фрауло Оскар
Ааронсон Пакстен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 317 Количество передач 534
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
18
Тоорнстра
Йенс
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
11
Огайо
Ноа
21
Ааронсон
Пакстен
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
4
Кьёлё
Матиас
18
Влап
Михел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
Утрехт
4-3-3
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Твенте

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
57.9%
10.5%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.1%
48.6%
34.3%
6 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
22.9%
34.2%
15 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.59
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2
1.12

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

63
37

Голов в среднем за матч

1.8
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 2 0.5
Огайо Ноа 2 0.5
Тоорнстра Йенс 1 0.25
Боздоган Джан 1 0.25
Родригес Мигель 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 2 0.67
Стейн Сем 1 (1) 0.33
Ван Хоренбек Алек 1 0.33
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Огайо Ноа 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Утрехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
33%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2
Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Утрехт - Хельмонд 3:0
Твенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1
Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0

Результаты матчей

Утрехт
Твенте

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
11.
Твенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Утрехт: 37%, Твенте: 63%.
  • 102'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 102'
    Эль-Идрис Юнус Та пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
  • 101'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 100'
    Контроль мяча: Утрехт: 37%, Твенте: 63%.
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    Где смотреть матч Утрехт 2:1 Твенте онлайн

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