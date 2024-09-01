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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Брюгге
2:0
Перерыв
Серкль Брюгге
0'
32' Желтая карточка
Мьянге Сенна
1:0
39' Гол
Мехеле Брэндон
2:0
45' Гол
Цолис Христос

Ход матча

32'
 
Мьянге Сенна
39'
Мехеле Брэндон
(Нильссон Хокан)
1:0
45'
Цолис Христос
(Сков-Ольсен Андреас)
2:0
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Брюгге
Ничья
Серкль Брюгге
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Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
66
Christiaan
Ravych
18
Мьянге
Сенна
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
30
Брунинью
Филипе
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
Брюгге
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Серкль Брюгге

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

33 матча

57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.69

Среднее время на гол

47
53

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.53

Среднее время на гол

68
170

Всего голов

53
36

Голов в среднем за матч

1.61
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 2 0.33
Нильссон Хокан 2 (1) 0.33
Цолис Христос 2 0.33
Мехеле Брэндон 1 0.17
Сейс Хоакин 1 0.17
Ванакен Ханс 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 2 0.4
Сомерс Тибо 1 0.2
Брунинью Филипе 1 0.2
Олайгбе Казим 1 0.2
Abdoul Ouattara 1 0.2
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сике Уго 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Abdoul Ouattara 1 0
Эрик Дос Сантос 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
4
Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1

Результаты матчей

Брюгге
Серкль Брюгге

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Брюгге
 2:0 6 3 1 2 8 - 6 10
5.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
6.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
11.
Гент
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Антверпен
 5 2 0 3 8 - 5 6
13.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Серкль Брюгге
 0:2 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Серкль Брюгге
 0:2 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Гент
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Брюгге
 2:0 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Серкль Брюгге
 0:2 3 0 1 2 1 - 6 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Дендер Нсимба Брюни 3 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
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