Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель.
3:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаМьянге Сенна
1:0
39' ГолМехеле Брэндон
2:0
45' ГолЦолис Христос
3:0
55' ГолСков-Ольсен Андреас
58' Желтая карточкаКюйпер Максим
90'+8
Ход матча
32'
39'
1:0
45'
55'
58'
63'
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
33 матча
57.6%
24.2%
18.2%
19 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.4%
42.4%
18.2%
13 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.5%
21.2%
27.3%
17 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.69
Среднее время на гол
47
53
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.53
Среднее время на гол
68
170
Всего голов
53
36
Голов в среднем за матч
1.61
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.5
|Нильссон Хокан
|2 (1)
|0.33
|Цолис Христос
|2
|0.33
|Мехеле Брэндон
|1
|0.17
|Сейс Хоакин
|1
|0.17
|Ванакен Ханс
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|0.4
|Сомерс Тибо
|1
|0.2
|Брунинью Филипе
|1
|0.2
|Олайгбе Казим
|1
|0.2
|Abdoul Ouattara
|1
|0.2
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сике Уго
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
|Эрик Дос Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Брюгге
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0
Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Результаты матчей
Брюгге
Серкль Брюгге
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
14
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|11.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 3
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3