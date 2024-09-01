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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Крог Мортен
Копенгаген
2:0
Первый тайм: 38'
Брондбю
0'
1:0
5' Гол
Перейра Габриэл
2:0
17' Пенальти
Дикс Кевин
20' Желтая карточка
Классон Виктор

Ход матча

5'
Перейра Габриэл
(Маттссон Магнус)
1:0
17'
Дикс Кевин
2:0
20'
Классон Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Брондбю
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Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
2
Дикс
Кевин
5
Перейра
Габриэл
15
Лопес
Маркос
10
Эльюнусси
Мохамед
12
Лерагер
Лукас
8
Маттссон
Магнус
47
Фрохолдт
Виктор
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

39 матчей

79.5%
20.5%
31 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
21 победа 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.4%
30.8%
29 побед 12 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

64%
36%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

64 матча

48.4%
25%
26.6%
31 победа 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.8%
48.4%
18.8%
21 победа 31 ничья 12 побед

Второй тайм

45.3%
32.8%
21.9%
29 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:2
КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.66
1.28

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.03
0.81

Среднее время на гол

87
110

Всего голов

86
67

Голов в среднем за матч

1.34
1.05

Тотал матчей

2.5
58
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 69%
Меньше 31%
20
29
Больше 45%
Меньше 55%
35
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 5 0.71
Эльюнусси Мохамед 3 0.43
Дилейни Томас 1 0.14
Дикс Кевин 1 (1) 0.14
Перейра Габриэл 1 0.14
Классон Виктор 1 0.14
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.14
Фальк Расмус 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 4 0.57
Clement Bischoff 2 0.29
Йебоа Эммануэль 2 0.29
Бундгаард Филип 2 0.29
Дивкович Марко 1 0.14
Себулонсен Себастьян 1 0.14
Греве Матиас 1 0.14
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Судзуки Юито 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нееструп Якоб 1 0
Классон Виктор 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
4
31%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
57%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1
Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
2.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
3.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Копенгаген
 2:0 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Брондбю
 0:2 7 3 2 2 13 - 9 11
6.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Сённерйюск
 2:0 7 2 1 4 7 - 12 7
9.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Виборг
 0:2 7 1 2 4 10 - 15 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 2:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Виборг
 0:2 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Сённерйюск
 2:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Брондбю
 0:2 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
11.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:2 4 2 1 1 9 - 5 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Сённерйюск
 2:0 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Бех Тобиас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Весь список
  • 36'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Sebastian Sebulonsen бьет ударом через себя, но Натан Тротт блокирует удар!
  • 35'
    Шанс! Расмуссен Якоб из команды Брондбю пробил головой, но мимо
  • 35'
    Судзуки Юито из команды Брондбю подал угловой справа.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 34'
    Перейра Габриэл из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 33'
    Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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