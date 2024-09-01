Тур: 7. Стадион: Паркен. Главный судья: Крог Мортен
2:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
5'
17'
2:0
20'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
15
Лопес
Маркос
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Брондбю
39 матчей
79.5%
20.5%
31 победа 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
21 победа 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.4%
30.8%
29 побед 12 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
64%
36%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
64 матча
48.4%
25%
26.6%
31 победа 16 ничьих 17 побед
Первый тайм
32.8%
48.4%
18.8%
21 победа 31 ничья 12 побед
Второй тайм
45.3%
32.8%
21.9%
29 побед 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.66
1.28
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.03
0.81
Среднее время на гол
87
110
Всего голов
86
67
Голов в среднем за матч
1.34
1.05
Тотал матчей
2.5
58
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 69%
Меньше 31%
20
29
Больше 45%
Меньше 55%
35
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оскарссон Орри
|5
|0.71
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.43
|Дилейни Томас
|1
|0.14
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.14
|Перейра Габриэл
|1
|0.14
|Классон Виктор
|1
|0.14
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.14
|Фальк Расмус
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|4
|0.57
|Clement Bischoff
|2
|0.29
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.29
|Бундгаард Филип
|2
|0.29
|Дивкович Марко
|1
|0.14
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.14
|Греве Матиас
|1
|0.14
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Судзуки Юито
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нееструп Якоб
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Брондбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
57%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1
Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Копенгаген
Брондбю
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|21 - 7
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|8.
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|12.
|7
|0
|0
|7
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|4 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|4 (1)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2