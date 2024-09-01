Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Sebastian Sebulonsen бьет ударом через себя, но Натан Тротт блокирует удар!

Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Маттссон Магнус выиграл воздушное противоборство у Sebastian Sebulonsen.

30' Расмуссен Якоб из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Брондбю

26' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

23' Victor Froholdt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Перейра Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лопес Маркос выиграл воздушное противоборство у Sebastian Sebulonsen.

20' Классон Виктор получил желтую карточку от судьи

19' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' 'Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с пенальти! Он пробил правой. Патрик Пенц был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

17' Матч возобновлен

15' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

14' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

8' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Брондбю

6' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Маттссон Магнус из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Гочолеишвили Гиорги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

2' Матч приостановлен из-за петард на поле

1' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля