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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 34236 Главный судья: Крог Мортен
Копенгаген
3:1
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
4' Гол
Перейра Габриэл
2:0
17' Пенальти
Дикс Кевин
20' Желтая карточка
Классон Виктор
43' Красная карточка
Лопес Маркос
2:1
61' Гол
Квистгарден Матиас
3:1
75' Гол
Эльюнусси Мохамед
90' Желтая карточка
Перейра Габриэл
90' Желтая карточка
Amin Chiakha
90'+10

Ход матча

4'
Перейра Габриэл
(Маттссон Магнус)
1:0
17'
Дикс Кевин
2:0
20'
Классон Виктор
 
43'
Лопес Маркос
 
44'
Гарананга Мунаше
Маттссон Магнус
 
46'
 
Валлис Николай
Радошевич Йосип
61'
2:1
Квистгарден Матиас
(Себулонсен Себастьян)
64'
Дилейни Томас
Ачури Мохамед Элиас
 
71'
 
Дивкович Марко
Себулонсен Себастьян
75'
Эльюнусси Мохамед
(Классон Виктор)
3:1
82'
 
Йебоа Эммануэль
Noah Nartey
82'
 
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
90'
 
Спирингс Стейн
Валлис Николай
90'
Amin Chiakha
Гочолеишвили Гиорги
 
90'
Перейра Габриэл
 
90'
Amin Chiakha
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 268 Количество передач 651
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
2
Дикс
Кевин
5
Перейра
Габриэл
15
Лопес
Маркос
10
Эльюнусси
Мохамед
12
Лерагер
Лукас
8
Маттссон
Магнус
47
Фрохолдт
Виктор
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
32
Алвес
Фредерик
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
37
Clement
Bischoff
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
Копенгаген
4-3-3
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Копенгаген
Брондбю

39 матчей

79.5%
20.5%
31 победа 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
21 победа 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.4%
30.8%
29 побед 12 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

64%
36%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

64 матча

48.4%
25%
26.6%
31 победа 16 ничьих 17 побед

Первый тайм

32.8%
48.4%
18.8%
21 победа 31 ничья 12 побед

Второй тайм

45.3%
32.8%
21.9%
29 побед 21 ничья 14 побед

История матчей

СД
1:3
СД
1:2
КА
1:2
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:3
СД
0:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
1:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
4:2
СД
2:1
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
2:1
К
0:1
СД
0:1
СД
1:0
К
3:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
0:0
СД
1:1
К
0:1
СД
2:0
К
1:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:0
К
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:1
К
0:3
СЛ
1:2
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
4:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.66
1.28

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.03
0.81

Среднее время на гол

87
110

Всего голов

86
67

Голов в среднем за матч

1.34
1.05

Тотал матчей

2.5
58
Больше 91%
Меньше 9%
6
44
Больше 69%
Меньше 31%
20
29
Больше 45%
Меньше 55%
35
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оскарссон Орри 5 0.71
Эльюнусси Мохамед 4 0.57
Дилейни Томас 1 0.14
Классон Виктор 1 0.14
Дикс Кевин 1 (1) 0.14
Перейра Габриэл 1 0.14
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.14
Фальк Расмус 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Уэскас Родриго 0 0
Vinicius Robert 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 5 0.71
Clement Bischoff 2 0.29
Йебоа Эммануэль 2 0.29
Бундгаард Филип 2 0.29
Себулонсен Себастьян 1 0.14
Дивкович Марко 1 0.14
Греве Матиас 1 0.14
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Судзуки Юито 0 0
Noah Nartey 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Маркос 0 1
Нееструп Якоб 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Классон Виктор 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Amin Chiakha 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
7%
3
21%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
50%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1
Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Брондбю

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 7 5 2 0 14 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 1:2 7 5 0 2 15 - 8 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 1:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
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