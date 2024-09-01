Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Перейра Габриэл получил желтую карточку от судьи

92' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Перейра Габриэл нырнул в штрафной. Спорно!

92' Дикс Кевин выиграл воздушное противоборство у Фредерик Алвес Ибсен.

92' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

88' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

88' Сегодняшная посещаемость составляет 34236 болельщиков

88' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

87' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

87' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Копенгаген

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Расмуссен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Фредерик Алвес Ибсен выиграл воздушное противоборство у Классон Виктор

78' Удар от ворот произведет Копенгаген

78' Судзуки Юито из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

75' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с правой ноги!

75' Классон Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Удар от ворот произведет Копенгаген

74' Квистгарден Матиас не смог попасть в створ ударом издали

74' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.

71' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Дивкович Марко

70' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Игра в одни ворота сейчас. Брондбю доминирует и владеет мячом

69' Дилейни Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Копенгаген

67' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

66' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Копенгаген

66' Валлис Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Victor Froholdt из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Судзуки Юито пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

63' Матч возобновлен

62' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брондбю будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

61' Sebastian Sebulonsen сделал результативную передачу.

61' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с левой ноги!

61' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ачури Мохамед Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Квистгарден Матиас нанес удар головой, но Натан Тротт спокойно отбил мяч.

59' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Sebastian Sebulonsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Копенгаген

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Ной Нарти из команды Брондбю наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Хорошую попытку сделал Clement Bischoff . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Удар от ворот произведет Брондбю

54' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

49' Матч приостановлен из-за петард на поле

49' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Sebastian Sebulonsen наказан за толчок Victor Froholdt

47' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Victor Froholdt ослабляет давление, выбив мяч.

47' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника