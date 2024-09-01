Тур: 7. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Сундберг Якоб
2:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
18'
34'
1:0
36'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
55
Радич
Стипе
15
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
-
25 Mads AggerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Якобс ЯмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сённерйюск
Виборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.11
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.35
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Agger
|3
|0.43
|Камили Лирим
|1
|0.14
|Tobias Sommer
|1
|0.14
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|4
|0.57
|Йенсен Исак
|2
|0.29
|Гроннинг Йеппе
|2 (1)
|0.29
|Аниембе Даниэль
|1
|0.14
|Бюрги Николас
|1
|0.14
|Sergio Andrade
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Lukas Bjoerklund
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Сённерйюск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
4
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2
Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0
Результаты матчей
Сённерйюск
Виборг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|21 - 7
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|8.
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|0:2
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|12.
|7
|0
|0
|7
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|2:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|0:2
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|4 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|4 (1)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2