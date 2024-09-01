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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Сённерйюск
2:0
Первый тайм: 40'
Виборг
0'
18' Желтая карточка
Jakob Nielsen
1:0
34' Гол
Камили Лирим
2:0
36' Гол
Ингасон Кристаль-Мани

Ход матча

18'
 
Jakob Nielsen
34'
Камили Лирим
1:0
36'
Ингасон Кристаль-Мани
(Виндерслев Расмус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Виборг
2.75
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3.70
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2.85
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Все Коэффициенты
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
21
Симонсен
Йеппе
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
25
Mads
Agger
16
Хедваль
Оскар
24
Аниембе
Даниэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
30
Srdjan
Kuzmic
28
Вестергорд
Магнус
18
Мбом
Жан-Мануэль
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Сённерйюск
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Виборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 3 0.43
Камили Лирим 1 0.14
Tobias Sommer 1 0.14
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.57
Йенсен Исак 2 0.29
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.29
Аниембе Даниэль 1 0.14
Бюрги Николас 1 0.14
Sergio Andrade 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оггесен Андреас 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Lukas Bjoerklund 2 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Mads Agger 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Сённерйюск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
4
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
2
17%
4
31%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2
Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0

Результаты матчей

Сённерйюск
Виборг

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
2.
Силькеборг
 6 5 0 1 14 - 6 15
3.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Копенгаген
 2:0 7 4 2 1 13 - 7 14
5.
Брондбю
 0:2 7 3 2 2 13 - 9 11
6.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Сённерйюск
 2:0 7 2 1 4 7 - 12 7
9.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Виборг
 0:2 7 1 2 4 10 - 15 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 2:0 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Виборг
 0:2 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Сённерйюск
 2:0 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Брондбю
 0:2 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
11.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:2 4 2 1 1 9 - 5 7
2.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
3.
Копенгаген
 2:0 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
6.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Сённерйюск
 2:0 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 0:2 4 0 1 3 4 - 9 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Брондбю Квистгарден Матиас 4 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 4 (2)
АГФ Орхус Бех Тобиас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Весь список
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