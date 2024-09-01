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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Сённерйюск
2:2
Конец матча
Виборг
0'
18' Желтая карточка
Jakob Nielsen
1:0
34' Гол
Камили Лирим
2:0
36' Гол
Ингасон Кристаль-Мани
2:1
52' Гол
Srdjan Kuzmic
53' Желтая карточка
Ингасон Кристаль-Мани
58' Желтая карточка
Lukas Bjoerklund
2:2
72' Гол
Sergio Andrade
90' Желтая карточка
Лонвейк Джастин
90' Желтая карточка
Эмини Сефер
90' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
90'+7

Ход матча

18'
 
Jakob Nielsen
34'
Камили Лирим
1:0
36'
Ингасон Кристаль-Мани
(Виндерслев Расмус)
2:0
46'
 
Thomas Joergensen
Jakob Nielsen
46'
Tobias Sommer
Виндерслев Расмус
 
52'
2:1
Srdjan Kuzmic
(Sergio Andrade)
53'
Ингасон Кристаль-Мани
 
58'
Lukas Bjoerklund
 
59'
Николов Иван
Lukas Bjoerklund
 
68'
 
Charly Horneman
Йенсен Исак
68'
 
Лонвейк Джастин
Вестергорд Магнус
68'
 
Жуниор Ренато
Anosike Ementa
72'
2:2
Sergio Andrade
(Аниембе Даниэль)
73'
Уилкинс Далтон
Симонсен Йеппе
 
73'
Ivan Djantou
Mads Agger
 
79'
 
Сёндергаард Мадс
Srdjan Kuzmic
84'
Линг Александр
Оггесен Андреас
 
90'
 
Лонвейк Джастин
90'
Эмини Сефер
 
90'
 
Сёндергаард Мадс

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 9
  • 0 Офсайды 6
  • 18 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 455 Количество передач 435
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
21
Симонсен
Йеппе
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
25
Mads
Agger
16
Хедваль
Оскар
24
Аниембе
Даниэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
30
Srdjan
Kuzmic
28
Вестергорд
Магнус
18
Мбом
Жан-Мануэль
37
Jakob
Nielsen
7
Sergio
Andrade
14
Anosike
Ementa
15
Йенсен
Исак
Сённерйюск
4-3-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Сённерйюск
Виборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.11
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.35
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 3 0.43
Камили Лирим 2 0.29
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.14
Tobias Sommer 1 0.14
Виндерслев Расмус 0 0
Оггесен Андреас 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.57
Йенсен Исак 2 0.29
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.29
Sergio Andrade 1 0.14
Аниембе Даниэль 1 0.14
Бюрги Николас 1 0.14
Srdjan Kuzmic 1 0.14
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Сённерйюск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
4
Сённерйюск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
29%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
1
14%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
7%
2
13%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
6
40%
31-45
4
29%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0
Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2
Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Видовре 3:1 Люнгбю - Виборг 2:0

Результаты матчей

Сённерйюск
Виборг

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 7 5 2 0 14 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 1:2 7 5 0 2 15 - 8 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
7.
Раннерс
 6 2 2 2 10 - 10 8
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 2:1 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 1:2 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 2:1 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 1:2 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Весь список
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