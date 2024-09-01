Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Лонвейк Джастин получил желтую карточку от судьи

89' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Удар от ворот произведет Виборг

87' Эмини Сефер из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Гретарссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Гретарссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Виборг

83' Сержиу Андраде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Удар от ворот произведет Виборг

79' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Матч возобновлен

79' Ох, нехорошо это выглядит. Срдан Кузмич получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Срдан Кузмич на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ингасон Кристаль-Мани пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

76' Сержиу Андраде навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

72' Г О О О О Л - Сержиу Андраде забивает с правой ноги!

72' Аниембе Даниэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Сённерйюск

69' Удар от ворот произведет Сённерйюск

68' Радич Стипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Оооо... вот это был удар! Аносике Эмента должен был забить с этой позиции.

65' Аносике Эмента нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.

65' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Виборг

64' Николов Иван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Бюрги Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Судья подбегает и показывает Lukas Bjoerklund из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

57' Срдан Кузмич из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Забив гол, Виборг сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

52' Г О О О О Л - Срдан Кузмич забивает с правой ноги!

52' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Удар от ворот произведет Сённерйюск

51' Сержиу Андраде не смог попасть в створ ударом издали

51' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Камили Лирим . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Виборг

48' Удар от ворот произведет Сённерйюск

47' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.