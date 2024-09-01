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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Винтертур
0:1
Первый тайм: 26'
Серветт
0'
19' Желтая карточка
Диаби Сулейман
0:1
21' Пенальти
Кривелли Энцо

Ход матча

19'
Диаби Сулейман
 
21'
0:1
Кривелли Энцо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Серветт
5.50
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4.10
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3.95
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
8
Араз
Муса
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
20
Кьяппетта
Кармине
29
Фофана
Бубакар
II
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Винтертур
Серветт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

37 матчей

18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.58

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.5
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 3 0.5
Стеванович Мирослав 2 0.33
Кривелли Энцо 1 (1) 0.17
Руй Стив 1 0.17
Цунэмото Кэйго 1 0.17
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Диаби Сулейман 1 0
Granit Lekaj 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Гомис Кристиан 1 0
Loic Luthi 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 0 1
Ондуа Гаэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Винтертур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

0
5
Винтертур
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0
Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2
Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 6 4 0 2 10 - 13 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
5.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
6.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 13 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Винтертур
 0:1 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Серветт
 1:0 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 0:1 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
5.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Серветт
5.50
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4.10
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3.95
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