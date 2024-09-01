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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Винтертур
0:1
Конец матча
Серветт
0'
19' Желтая карточка
Диаби Сулейман
0:1
21' Пенальти
Кривелли Энцо
66' Желтая карточка
Мазику Брэдли
90'+6

Ход матча

19'
Диаби Сулейман
 
21'
0:1
Кривелли Энцо
46'
Красничи Альбин
Сидлер Сильван
 
60'
 
Гийемено Джереми
Кривелли Энцо
60'
 
Кутеса Дерек
Фон Моос Юлиан
61'
Elias Maluvunu
Кьяппетта Кармине
 
61'
Дуррер Адриан
Randy Schneider
 
66'
 
Мазику Брэдли
70'
 
Савадого Малик
Мазику Брэдли
84'
Гомис Кристиан
Араз Муса
 
86'
 
Дулин Давид
Антунес Алексис

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 17
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 322 Количество передач 483
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
4
Стильхарт
Базиль
8
Араз
Муса
6
Randy
Schneider
10
Ди
Джусто
Маттео
20
Кьяппетта
Кармине
29
Фофана
Бубакар
II
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
10
Антунес
Алексис
27
Кривелли
Энцо
Винтертур
4-2-3-1
Серветт
4-4-1-1

История личных встреч

Винтертур
Серветт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

37 матчей

18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Среднее время на гол

58
85

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.58

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.59
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.5
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 3 0.5
Кривелли Энцо 2 (2) 0.33
Стеванович Мирослав 2 0.33
Руй Стив 1 0.17
Цунэмото Кэйго 1 0.17
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Бароан Антуан 0 1
Granit Lekaj 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Randy Schneider 1 0
Гомис Кристиан 1 0
Loic Luthi 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазику Брэдли 2 0
Руй Стив 0 1
Ондуа Гаэль 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

0
5
Винтертур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0
Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2
Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1

Результаты матчей

Винтертур
Серветт

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 4 0 2 10 - 13 12
2.
Цюрих
 0:0 5 3 2 0 10 - 4 11
3.
Люцерн
 0:0 6 3 2 1 10 - 6 11
4.
Санкт-Галлен
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Лугано
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 13 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Лугано
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Санкт-Галлен
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Люцерн
 0:0 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Люцерн
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Санкт-Галлен
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лугано
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Лугано Пржибылко Каспер 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Г О О О О Л - Кривелли Энцо из команды Серветт забивает с точки!
  • 19'
    Диаби Сулейман получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Винтертур 0:1 Серветт онлайн

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