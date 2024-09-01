Тур: 6. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
19' Желтая карточкаДиаби Сулейман
0:1
21' ПенальтиКривелли Энцо
66' Желтая карточкаМазику Брэдли
90'+6
Ход матча
19'
21'
0:1
66'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 17
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
322 Количество передач 483
-
40 Владение мячом, % 60
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Loic Luthi
-
-
34 Luca Romano
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Винтертур
Серветт
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
37 матчей
18.9%
37.8%
43.3%
7 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.6%
51.4%
27%
8 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
27%
29.7%
43.3%
10 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.06
Среднее время на гол
58
85
Всего голов
30
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.58
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.59
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.5
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|3
|0.5
|Кривелли Энцо
|2 (2)
|0.33
|Стеванович Мирослав
|2
|0.33
|Руй Стив
|1
|0.17
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.17
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Бароан Антуан
|0
|1
|Granit Lekaj
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
|Гомис Кристиан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Руй Стив
|0
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Винтертур
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
0
5
Винтертур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0
Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Лугано - Винтертур 4:2 Винтертур - Цюрих 1:3 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 0:1
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2
Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1
Результаты матчей
Винтертур
Серветт
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|10 - 13
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|15 - 6
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Лугано
|Пржибылко Каспер
|3
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1