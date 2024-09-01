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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 9'
Хераклес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Хераклес
2.19
3.70
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
34
Фихтингер
Ник
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
18
Веланас
Одиссеус
9
Венте
Дилан
50
Крастев
Филип
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
ПЕК Зволле
4-3-3
Хераклес
4-4-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Хераклес

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
3:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крастев Филип 1 0.33
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальвитие Юхо 1 0.33
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.33
Энгельс Марио 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Фихтингер Ник 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Эль-Аззузи Ануар 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельс Марио 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Роскен Рубен 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2
ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0
Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Хераклес

Точный счет

1:5
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
11.
Твенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Хераклес
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
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    ПЕК Зволле
    Ничья
    Хераклес
    2.19
    3.70
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    3.65
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    Хераклес
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