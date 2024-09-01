  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПЕК Зволле
3:0
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
13' Гол
Венте Дилан
36' Желтая карточка
Месик Иван
62' Желтая карточка
Фихтингер Ник
2:0
78' Гол
Мбайо Дилан
90' Желтая карточка
Шеперман Сэм
3:0
90' Гол
Крастев Филип
90'+6

Ход матча

13'
Венте Дилан
1:0
36'
 
Месик Иван
46'
 
Шеперман Сэм
Ван Кам Даниэль
62'
Фихтингер Ник
 
64'
Мбайо Дилан
Фихтингер Ник
 
72'
 
Luka Kulenovic
Тальвитие Юхо
73'
Бёйтинк Томас
Венте Дилан
 
78'
Мбайо Дилан
(Ван Ден Берг Дэйв)
2:0
81'
 
Виекхофф Яннес
Бенита Мимеирхель
81'
 
Лимбомбе Брайан
Мирани Деймон
81'
Рейндерс Элиано
Эль-Аззузи Ануар
 
81'
Аэртссен Оливье
Ван Дер Хар Дамиан
 
90'
 
Шеперман Сэм
90'
Крастев Филип
(Мбайо Дилан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 438 Количество передач 321
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
34
Фихтингер
Ник
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
6
Эль-Аззузи
Ануар
18
Веланас
Одиссеус
9
Венте
Дилан
50
Крастев
Филип
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
23
Тальвитие
Юхо
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
ПЕК Зволле
4-3-3
Хераклес
4-4-2

История личных встреч

ПЕК Зволле
Хераклес

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
3:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.83
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крастев Филип 2 0.5
Мбайо Дилан 1 0.25
Венте Дилан 1 0.25
Ван Ден Берг Дэйв 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальвитие Юхо 1 0.25
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.25
Энгельс Марио 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Эль-Аззузи Ануар 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельс Марио 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Месик Иван 1 0
Роскен Рубен 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2
ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0
Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0 Хераклес - Алмере Сити 2:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Хераклес

Точный счет

1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Хераклес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
11.
Твенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
15.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПЕК Зволле 3:0 Хераклес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный