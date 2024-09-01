Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Бриан Лимбомбе нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Хераклес

87' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.

86' Брайан Де Керсмакер выиграл воздушное противоборство у Дэйви ван ден Берг.

85' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Дэйви ван ден Берг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

82' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Энгельс Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Тактическая замена. Мирани Деймон уходит с поля и его заменяет Бриан Лимбомбе

80' Шеперман Сэм пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Бенита Мимеирхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Бенита Мимеирхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Дэйви ван ден Берг сделал результативную передачу.

78' Г О О О О Л - Мбайо Дилан забивает с левой ноги!

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Хорошую попытку сделал Бёйтинк Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

76' Хорошую попытку сделал Бёйтинк Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

76' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Венте Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Щило Занд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Оооо... вот это был удар! Энгельс Марио должен был забить с этой позиции.

70' Энгельс Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Щило Занд пробил со штрафного прямо в стенку

62' Фихтингер Ник получил желтую карточку от судьи

60' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тальвитие Юхо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Гравес Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Гравес Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Тальвитие Юхо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Щило Занд бьет со штрафного в створ, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

50' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Хераклес

49' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.

47' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.