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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 7924 Главный судья: Sandi Putros
Силькеборг
1:3
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
4' Гол
Осорио Дарио
1:1
29' Гол
Адамсен Тонни
39' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
1:2
44' Гол
Франкулино
1:3
77' Гол
Осман Диао
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85' Желтая карточка
Julius Nielsen
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Осорио Дарио
(Чилуфя Эдвард)
12'
Julius Nielsen
Бакиз Юнес
 
29'
Адамсен Тонни
1:1
39'
Андерсен Йеппе
 
44'
1:2
Франкулино
(Андерссон Йоэль)
61'
 
Бисков Вальдемар
Симсир Араль
61'
 
Букса Адам
Чилуфя Эдвард
70'
 
Кухта Ян
Франкулино
70'
 
Ли Хан-Беом
Габриэль Адам
76'
Мадс Фройндлих
Андерсен Йеппе
 
76'
Alexander Illum Simmelhack
Nikolai Jacobsen
 
77'
1:3
Осман Диао
(Кухта Ян)
81'
 
85'
Julius Nielsen
 
87'
 
Аскилдсен Кристоффер
Осорио Дарио
88'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Поульсен Андреас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 585 Количество передач 479
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
3
Эстрём
Робин
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
10
Бакиз
Юнес
23
Адамсен
Тонни
16
Олафссон
Элиас-Рафн
13
Габриэль
Адам
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
5
Мартинес
Эмилиано
24
Серенсен
Оливер
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
14
Чилуфя
Эдвард
Силькеборг
4-3-2-1
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Силькеборг
Мидтьюлланн

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

27%
16.2%
56.8%
10 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
3:3
СД
3:0
СД
1:4
СД
2:0
СД
3:3
СД
3:0
СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
1.05

Среднее время на гол

51
85

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

2
1.76

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

70
51

Голов в среднем за матч

1.89
1.38

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 5 (1) 0.71
Бакиз Юнес 3 0.43
Сонне Оливер 2 0.29
Оразов Рамазан 1 0.14
Маттссон Пелле 1 0.14
Редин Понтус 1 0.14
Пюндт Андреас 1 0.14
Alexander Illum Simmelhack 1 0.14
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 3 0.43
Букса Адам 3 0.43
Франкулино 2 0.29
Брюнхильдсен Ола 2 0.29
Чилуфя Эдвард 1 0.14
Симсир Араль 1 0.14
Габриэль Адам 1 0.14
Осорио Дарио 1 0.14
Осман Диао 1 0.14
Андерссон Йоэль 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 0 1
Андерсен Йеппе 1 0
Поульсен Андреас 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0
Julius Nielsen 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Осорио Дарио 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Мидтьюлланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2
Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
1
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 7 5 0 2 15 - 9 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 0:1 7 2 0 5 5 - 17 6
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Ольборг
 0:1 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
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