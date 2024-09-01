Тур: 7. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 7924 Главный судья: Sandi Putros
1:3
Конец матча
0'
0:1
4' ГолОсорио Дарио
1:1
29' ГолАдамсен Тонни
39' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
1:2
44' ГолФранкулино
1:3
77' ГолОсман Диао
85' Желтая карточкаJulius Nielsen
90'+5
Ход матча
4'
0:1
29'
1:1
39'
44'
1:2
70'
77'
1:3
81'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
585 Количество передач 479
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
10
Бакиз
Юнес
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Мидтьюлланн
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
37 матчей
27%
16.2%
56.8%
10 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
21.6%
32.4%
46%
8 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.7%
32.4%
37.9%
11 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
1.05
Среднее время на гол
51
85
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
2
1.76
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
70
51
Голов в среднем за матч
1.89
1.38
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|5 (1)
|0.71
|Бакиз Юнес
|3
|0.43
|Сонне Оливер
|2
|0.29
|Оразов Рамазан
|1
|0.14
|Маттссон Пелле
|1
|0.14
|Редин Понтус
|1
|0.14
|Пюндт Андреас
|1
|0.14
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.14
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|3
|0.43
|Букса Адам
|3
|0.43
|Франкулино
|2
|0.29
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.29
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.14
|Симсир Араль
|1
|0.14
|Габриэль Адам
|1
|0.14
|Осорио Дарио
|1
|0.14
|Осман Диао
|1
|0.14
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|0
|1
|Андерсен Йеппе
|1
|0
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
|Julius Nielsen
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
7
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Мидтьюлланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
2
13%
3
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
4
27%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2
Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Норшелланн - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2
Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|21 - 7
|16
|3.
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 17
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|12 - 15
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|12.
|7
|0
|0
|7
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|9.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|5 (2)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2