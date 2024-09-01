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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Гент
1:1
Первый тайм: 45+'
Антверпен
0'
1:0
16' Гол
Кумс Свен
1:1
30' Гол
Чери Тьяронн
33' Желтая карточка
Кумс Свен
45' Желтая карточка
Торунарига Джордан

Ход матча

16'
Кумс Свен
(Торунарига Джордан)
1:0
30'
1:1
Чери Тьяронн
33'
Кумс Свен
 
45'
Торунарига Джордан
 
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Антверпен
3.55
4.10
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6.00
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
16
Делорж
Матиас
3
Браун
Арчи
9
Гудьонсен
Андри
19
Сурдез
Франк
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Гент
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Антверпен

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
0.88

Среднее время на гол

144
102

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Гудьонсен Андри 1 0.2
Йокота Дайсуке 1 0.2
Делорж Матиас 1 0.2
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.2
Гандельман Омри 1 0.2
Сурдез Франк 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Дин Макс 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 3 0.5
Чери Тьяронн 2 0.33
Янссен Винсент 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Валенсия Энтони 1 0.17
Mahamadou Doumbia 1 0.17
Алдервейрельд Тоби 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 1
Алдервейрельд Тоби 2 0
Ayrton Costa 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Янссен Винсент 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1
Антверпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1

Результаты матчей

Гент
Антверпен

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гент
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
2.
Андерлехт
 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
5.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
6.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
11.
Гент
 1:1 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 1:1 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Серкль Брюгге
 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
5.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 1:1 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 1:1 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
2.
Андерлехт
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Гент
 1:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 3
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
  • 16'
    Г О О О О Л - Кумс Свен бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Антверпен
3.55
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