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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Гент
1:1
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
16' Гол
Кумс Свен
1:1
30' Гол
Чери Тьяронн
33' Желтая карточка
Кумс Свен
45' Желтая карточка
Торунарига Джордан
48' Желтая карточка
Одои Денис
1:1
52' Не забитый пенальти
Гудьонсен Андри
57' Желтая карточка
Ayrton Costa
75' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
87' Желтая карточка
Корбани Кобе
90' Желтая карточка
Митрович Стефан
90'+8
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
16
Делорж
Матиас
3
Браун
Арчи
9
Гудьонсен
Андри
19
Сурдез
Франк
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
6
Одои
Денис
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Гент
3-5-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Гент
Антверпен

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
0.88

Среднее время на гол

144
102

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Среднее время на гол

65
72

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

90
84

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 1 0.2
Геркенс Питер 1 0.2
Гудьонсен Андри 1 0.2
Йокота Дайсуке 1 0.2
Делорж Матиас 1 0.2
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.2
Гандельман Омри 1 0.2
Сурдез Франк 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Дин Макс 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 3 0.5
Чери Тьяронн 2 0.33
Янссен Винсент 1 0.17
Керк Джирано 1 0.17
Валенсия Энтони 1 0.17
Mahamadou Doumbia 1 0.17
Алдервейрельд Тоби 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватанабэ Цуёси 2 0
Кумс Свен 1 0
Митрович Стефан 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 4 1
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Янссен Винсент 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
6
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1
Антверпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1

Результаты матчей

Гент
Антверпен

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гент
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
5.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
6.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 5 2 0 3 4 - 7 6
14.
Серкль Брюгге
 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Сент-Трейден
 5 0 2 3 5 - 14 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
12.
Кортрейк
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 2 0 0 2 1 - 7 0
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
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