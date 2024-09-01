Тур: 6. Стадион: Planet Group Arena.
0'
1:0
16' ГолКумс Свен
1:1
30' ГолЧери Тьяронн
33' Желтая карточкаКумс Свен
45' Желтая карточкаТорунарига Джордан
48' Желтая карточкаОдои Денис
1:1
52' Не забитый пенальтиГудьонсен Андри
57' Желтая карточкаAyrton Costa
75' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
87' Желтая карточкаКорбани Кобе
90' Желтая карточкаМитрович Стефан
90'+8
Ход матча
16'
1:0
30'
1:1
33'
48'
52'
1:1
57'
75'
87'
90'
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
19
Сурдез
Франк
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Гент
Антверпен
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
6.3%
56.3%
37.4%
1 победа 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
0.88
Среднее время на гол
144
102
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Среднее время на гол
65
72
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
90
84
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кумс Свен
|1
|0.2
|Геркенс Питер
|1
|0.2
|Гудьонсен Андри
|1
|0.2
|Йокота Дайсуке
|1
|0.2
|Делорж Матиас
|1
|0.2
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.2
|Гандельман Омри
|1
|0.2
|Сурдез Франк
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Дин Макс
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|3
|0.5
|Чери Тьяронн
|2
|0.33
|Янссен Винсент
|1
|0.17
|Керк Джирано
|1
|0.17
|Валенсия Энтони
|1
|0.17
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.17
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|4
|1
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
6
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5 Генк - Гент 0:1
Антверпен
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1
Результаты матчей
Гент
Антверпен
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гент
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
14
15
14
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|13.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3