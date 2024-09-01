Тур: 6. Стадион: Летцигрунд.
0'
12' Желтая карточкаРрудхани Донат
16' Желтая карточкаОкита Жонатан
0:1
21' ГолЦыганик Андрей
28' Желтая карточкаКнежевич Стефан
40' Желтая карточкаDaniel Denoon
52' Желтая карточкаJoseph Saboko
55' Желтая карточкаЛайднер Дорон
1:1
56' ГолПереа Хуан
90' Желтая карточкаЛоретц Паскаль
90'+8
Ход матча
12'
16'
21'
0:1
28'
40'
52'
55'
56'
1:1
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 316
-
58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
32 матча
75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.6%
43.8%
21 победа 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
28.1%
26 побед 9 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
65 матчей
36.9%
26.2%
36.9%
24 победы 17 ничьих 24 победы
Первый тайм
32.3%
41.5%
26.2%
21 победа 27 ничьих 17 побед
Второй тайм
40%
26.2%
33.8%
26 побед 17 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
47
51
Голов в среднем за матч
1.47
1.55
Среднее время на гол
61
58
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.36
1.13
Среднее время на гол
66
80
Всего голов
92
87
Голов в среднем за матч
1.42
1.34
Тотал матчей
2.5
61
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 75%
Меньше 25%
16
32
Больше 49%
Меньше 51%
33
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
63
67
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.6
|Катич Никола
|2
|0.4
|Маркезано Антонио
|2 (2)
|0.4
|Красничи Бледиан
|1
|0.2
|Эммануэль Умех
|1
|0.2
|Joseph Saboko
|1
|0.2
|Шуиар Мунир
|0
|0
|Гомез Мариано
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.67
|Клиджэ Тибо
|3
|0.5
|Цыганик Андрей
|1
|0.17
|Sinan Karweina
|1
|0.17
|Белоко Стефан
|1
|0.17
|Дорн Пиус
|1
|0.17
|Станкович Александар
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Гомез Мариано
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Крюезиу Мирлинд
|0
|1
|Катич Никола
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Белоко Стефан
|2
|0
|Лоретц Паскаль
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Дорн Пиус
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
4
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1
Результаты матчей
Цюрих
Люцерн
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Цюрих
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Цюрих
|Лайднер Дорон
|3