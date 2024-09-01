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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Цюрих
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
12' Желтая карточка
Ррудхани Донат
16' Желтая карточка
Окита Жонатан
0:1
21' Гол
Цыганик Андрей
28' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
40' Желтая карточка
Daniel Denoon
52' Желтая карточка
Joseph Saboko
55' Желтая карточка
Лайднер Дорон
1:1
56' Гол
Переа Хуан
90' Желтая карточка
Лоретц Паскаль
90'+8

Ход матча

12'
 
Ррудхани Донат
16'
Окита Жонатан
 
21'
0:1
Цыганик Андрей
(Lars Villiger)
28'
 
Кнежевич Стефан
40'
Daniel Denoon
 
46'
Мэтью Ифиний
Calixte Ligue
 
46'
Лайднер Дорон
Тошич Неманья
 
46'
 
Спадануда Кевин
Ррудхани Донат
46'
Joseph Saboko
Окита Жонатан
 
46'
Крюезиу Мирлинд
Daniel Denoon
 
52'
Joseph Saboko
 
55'
Лайднер Дорон
 
56'
Переа Хуан
(Гомез Мариано)
1:1
75'
 
Станкович Александар
Клиджэ Тибо
75'
 
Кадак Якуб
Овусу Тайрон
75'
Око-Флекс Армостронг
Шуиар Мунир
 
90'
 
Лоретц Паскаль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 316
  • 58 Владение мячом, % 42
25
Бреше
Янник
36
Daniel
Denoon
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
3
Тошич
Неманья
10
Маркезано
Антонио
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
20
Calixte
Ligue
9
Переа
Хуан
11
Окита
Жонатан
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
11
Ррудхани
Донат
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
10
Sinan
Karweina
17
Клиджэ
Тибо
27
Lars
Villiger
Цюрих
4-3-3
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

32 матча

75%
25%
24 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.6%
43.8%
21 победа 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
28.1%
26 побед 9 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

24.2%
75.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

65 матчей

36.9%
26.2%
36.9%
24 победы 17 ничьих 24 победы

Первый тайм

32.3%
41.5%
26.2%
21 победа 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

40%
26.2%
33.8%
26 побед 17 ничьих 22 победы

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

47
51

Голов в среднем за матч

1.47
1.55

Среднее время на гол

61
58

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.36
1.13

Среднее время на гол

66
80

Всего голов

92
87

Голов в среднем за матч

1.42
1.34

Тотал матчей

2.5
61
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 75%
Меньше 25%
16
32
Больше 49%
Меньше 51%
33
21
Больше 32%
Меньше 68%
44
12
Больше 18%
Меньше 82%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
2
Больше 3%
Меньше 97%
63

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.6
Катич Никола 2 0.4
Маркезано Антонио 2 (2) 0.4
Красничи Бледиан 1 0.2
Эммануэль Умех 1 0.2
Joseph Saboko 1 0.2
Шуиар Мунир 0 0
Гомез Мариано 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.67
Клиджэ Тибо 3 0.5
Цыганик Андрей 1 0.17
Sinan Karweina 1 0.17
Белоко Стефан 1 0.17
Дорн Пиус 1 0.17
Станкович Александар 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Гомез Мариано 2 0
Переа Хуан 2 0
Крюезиу Мирлинд 0 1
Катич Никола 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 2 0
Лоретц Паскаль 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Дорн Пиус 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Цюрих
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Цюрих
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
4
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Люцерн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
18%
2
18%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3
Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4 Регенсдорф - Цюрих 0:2 Диетикон - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Цюрих - Лугано 2:1 Цюрих - Серветт 2:1 Винтертур - Цюрих 1:3 Цюрих - Янг Бойз 0:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0
Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1

Результаты матчей

Цюрих
Люцерн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Цюрих
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 4 0 2 10 - 13 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Люцерн
 6 3 2 1 11 - 7 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 13 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Люцерн
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Цюрих Окита Жонатан 3
Цюрих Лайднер Дорон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Daniel Denoon получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Lars Villiger сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Цыганик Андрей бьет в цель!
    • 16'
      Окита Жонатан получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Ррудхани Донат получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 1:1 Люцерн онлайн

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