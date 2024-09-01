Тур: 6. Стадион: Корнаредо.
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолГёртлер Лукас
34' Желтая карточкаБоттани Маттиа
1:1
45' ГолПржибылко Каспер
53' Желтая карточкаМаркеш Мартим
71' Желтая карточкаДиаби Абдулай
84' Желтая карточкаТома Бастьен
84' Желтая карточкаБислими Уран
90'+7
Ход матча
19'
0:1
34'
45'
1:1
53'
71'
84'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
574 Количество передач 293
-
66 Владение мячом, % 34
20
Думбия
Усман
22
Фабер
Конрад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Лугано
Санкт-Галлен
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
20 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
43 матча
51.2%
16.3%
32.5%
22 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.5%
25.6%
34.9%
17 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
46.5%
25.6%
27.9%
20 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.48
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.38
1.32
Среднее время на гол
65
68
Всего голов
70
60
Голов в среднем за матч
1.63
1.4
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|3
|0.6
|Штеффен Ренато
|1
|0.2
|Маю Хишам
|1
|0.2
|Вляди Шкельчим
|1
|0.2
|Алиседа Игнасио
|1
|0.2
|Бислими Уран
|1
|0.2
|Махмуд Хадж
|1
|0.2
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|2 (1)
|0.4
|Аколо Чадрак
|2
|0.4
|Шмидт Исаак
|1
|0.2
|Витциг Кристиан
|1
|0.2
|Сиссе Мустафа
|1
|0.2
|Гёртлер Лукас
|1
|0.2
|Мамбимби Феликс
|1
|0.2
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.2
|Окороджи Чима
|0
|0
|Тома Бастьен
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Пападопулос Антониос
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тома Бастьен
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Фалльци Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
1
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2
Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1
Результаты матчей
Лугано
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лугано
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|3 (1)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|3 (1)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3
|Цюрих
|Лайднер Дорон
|3