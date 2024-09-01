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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Лугано
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
19' Гол
Гёртлер Лукас
34' Желтая карточка
Боттани Маттиа
1:1
45' Гол
Пржибылко Каспер
53' Желтая карточка
Маркеш Мартим
71' Желтая карточка
Диаби Абдулай
84' Желтая карточка
Тома Бастьен
84' Желтая карточка
Бислими Уран
90'+7

Ход матча

19'
0:1
Гёртлер Лукас
(Окороджи Чима)
34'
Боттани Маттиа
 
44'
Бислими Уран
Думбия Усман
 
45'
Пржибылко Каспер
1:1
53'
Маркеш Мартим
 
56'
 
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
57'
 
Милошевич Йован
Гёртлер Лукас
57'
 
Тома Бастьен
Руис Виктор
60'
Алиседа Игнасио
Душ Сантуш Даниэл
 
60'
Штеффен Ренато
Боттани Маттиа
 
63'
 
Аколо Чадрак
Сиссе Мустафа
71'
 
Диаби Абдулай
76'
 
Амброзиус Стефан
Коницке Корсин
80'
Вляди Шкельчим
Пржибылко Каспер
 
80'
Мацек Роман
Киминьяни Янис
 
84'
 
Тома Бастьен
84'
Бислими Уран
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 574 Количество передач 293
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
17
Май
Ларс-Лукас
6
Пападопулос
Антониос
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
10
Боттани
Маттиа
27
Душ
Сантуш
Даниэл
21
Киминьяни
Янис
93
Пржибылко
Каспер
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
4
Станич
Йозо
15
Диаби
Абдулай
III
36
Окороджи
Чима
63
Коницке
Корсин
16
Гёртлер
Лукас
7
Витциг
Кристиан
30
Руис
Виктор
III
9
Жеббель
Виллем
11
Сиссе
Мустафа
Лугано
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.8%
16.7%
12.5%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
20 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

43 матча

51.2%
16.3%
32.5%
22 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.5%
25.6%
34.9%
17 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

46.5%
25.6%
27.9%
20 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
2:3
С
1:4
С
1:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.86
1.48

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.38
1.32

Среднее время на гол

65
68

Всего голов

70
60

Голов в среднем за матч

1.63
1.4

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
25
Больше 58%
Меньше 42%
18
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
9
Больше 21%
Меньше 79%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 3 0.6
Штеффен Ренато 1 0.2
Маю Хишам 1 0.2
Вляди Шкельчим 1 0.2
Алиседа Игнасио 1 0.2
Бислими Уран 1 0.2
Махмуд Хадж 1 0.2
Бро-Гийяр Закари 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 2 (1) 0.4
Аколо Чадрак 2 0.4
Шмидт Исаак 1 0.2
Витциг Кристиан 1 0.2
Сиссе Мустафа 1 0.2
Гёртлер Лукас 1 0.2
Мамбимби Феликс 1 0.2
Милошевич Йован 1 (1) 0.2
Окороджи Чима 0 0
Тома Бастьен 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 2 0
Бислими Уран 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Штеффен Ренато 1 0
Думбия Усман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тома Бастьен 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Окороджи Чима 1 0
Гёртлер Лукас 1 0
Фалльци Альберт 1 0

Результаты матчей

Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2
Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 6 4 0 2 10 - 13 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Люцерн
 6 3 2 1 11 - 7 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 10 - 5 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Лозанна
 5 1 1 3 7 - 13 4
10.
Грасcхоппер
 6 1 1 4 7 - 11 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
8.
Грасcхоппер
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 3 2 0 1 4 - 4 6
3.
Люцерн
 3 1 2 0 6 - 5 5
4.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Люцерн Клиджэ Тибо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Цюрих Окита Жонатан 3
Цюрих Лайднер Дорон 3
Весь список
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