Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рикардо Пепи и попал в перекладину!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

50' Это был отличный перфоманс от команды ПСВ , есть о чем петь фанатам в перерыве.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

47' Матч возобновится спорным мячом

46' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Веерман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' Тиль Гус нанес удар головой, но Лука Плогман спокойно отбил мяч.

35' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

35' Де Йонг Люк получил травму и заменен. Рикардо Пепи выходит на поле.

34' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

33' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

33' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!

26' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Мартинсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Дамс Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

11' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет ПСВ

10' Сюре Матис не смог попасть в створ ударом издали

9' Лосано Ирвинг нанес удар головой, но Лука Плогман спокойно отбил мяч.

9' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали

6' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' ПСВ начинает с центра поля