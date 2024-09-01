Тур: 4. Стадион: Филипс. Зрители: 34100 Главный судья: Нихуйс Бас
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолТиль Гус
2:0
27' ГолЛосано Ирвинг
3:0
63' ГолВеерман Йоэй
73' Желтая карточкаНаубер Геррит
88' Желтая карточкаДейл Матс
90' Желтая карточкаКрамер Йорис
90'+8
Ход матча
11'
1:0
27'
2:0
63'
3:0
73'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
762 Количество передач 313
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
17
Сюре
Матис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
-
36 Wessel Kuhn
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Milan Smit
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
2.67
2.71
Среднее время на гол
33
33
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.77
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|4
|1
|Тиль Гус
|2
|0.5
|Тильман Малик
|2
|0.5
|Дриауех Каухайб
|2
|0.5
|Бакайоко Жоан
|2
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.25
|Веерман Йоэй
|1
|0.25
|Схаутен Йерди
|1
|0.25
|Пепи Рикардо
|1
|0.25
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штоккерс Финн
|1
|0.25
|Адеканье Бобби
|1
|0.25
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|2
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
2
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
25%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0
Результаты матчей
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|2 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2 (2)
|ПСВ
|Тильман Малик
|2 (1)
|ПСВ
|Дриауех Каухайб
|2 (1)
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Фейеноорд
|Зерруки Рамиз
|1 1