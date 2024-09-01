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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 34100 Главный судья: Нихуйс Бас
ПСВ
3:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
11' Гол
Тиль Гус
2:0
27' Гол
Лосано Ирвинг
3:0
63' Гол
Веерман Йоэй
73' Желтая карточка
Наубер Геррит
88' Желтая карточка
Дейл Матс
90' Желтая карточка
Крамер Йорис
90'+8

Ход матча

11'
Тиль Гус
(Де Йонг Люк)
1:0
27'
Лосано Ирвинг
(Де Йонг Люк)
2:0
35'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
63'
Веерман Йоэй
(Тильман Малик)
3:0
64'
 
Эдвардсен Виктор
Твигт Калвин
65'
 
Адеканье Бобби
Сюре Матис
65'
 
Линторст Эверт
Штоккерс Финн
65'
Схаутен Йерди
Веерман Йоэй
 
65'
Дриауех Каухайб
Бакайоко Жоан
 
73'
 
Наубер Геррит
74'
 
Aske Adelgaard
Джеймс Деан
82'
 
Robbin Weijenberg
Антман Оливер
86'
Бабади Исаак
Тиль Гус
 
86'
Лэнд Тайго
Тильман Малик
 
88'
 
Дейл Матс
90'
 
Крамер Йорис

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 762 Количество передач 313
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
1
Плогман
Лука
21
Льянсана
Энрик
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
2
Дейл
Матс
5
Джеймс
Деан
19
Антман
Оливер
17
Сюре
Матис
6
Твигт
Калвин
7
Мартинсен
Якоб
27
Штоккерс
Финн
ПСВ
4-3-3
Гоу Эхед Иглс
5-4-1

История личных встреч

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:5
К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

2.67
2.71

Среднее время на гол

33
33

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.77
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 1
Тиль Гус 2 0.5
Тильман Малик 2 0.5
Дриауех Каухайб 2 0.5
Бакайоко Жоан 2 0.5
Де Йонг Люк 1 0.25
Веерман Йоэй 1 0.25
Схаутен Йерди 1 0.25
Пепи Рикардо 1 0.25
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.25
Адеканье Бобби 1 0.25

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
2
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
2
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
4
25%
1
50%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
50%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0

Результаты матчей

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 18 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
11.
Твенте
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
2.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
9.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тиль Гус 2 (2)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Тильман Малик 2 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34100 болельщиков
  • 98'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Гоу Эхед Иглс: 29%.
  • 98'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Гоу Эхед Иглс
  • 97'
    Лосано Ирвинг не смог попасть в створ ударом издали
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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