Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Chrisantus Uche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Арамбуру Хон

39' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Йылдырым Бертуг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

36' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

35' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Браис Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Иглесиас Хуан получил желтую карточку от судьи

22' Гомес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Гомес Серхио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

13' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Хетафе

12' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Хетафе

9' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Перес Карлес не смог попасть в створ ударом издали

2' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

1' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сола Алекс из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хетафе начинает с центра поля