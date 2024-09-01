Тур: 4. Стадион: Колизеум. Зрители: 10929 Главный судья: Мунуэра Хосе
0:0
Конец матча
Ход матча
22'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
340 Количество передач 308
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
18
Траоре
Амари
20
Пачеко
Хон
27
Арамбуру
Хон
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Ривера ГоркаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Реал Сосьедад
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.15
1.08
Среднее время на гол
78
83
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.46
1.15
Среднее время на гол
61
78
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.31
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chrisantus Uche
|1
|0.33
|Милья Луис
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.25
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|Субименди Мартин
|1
|0.25
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisantus Uche
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
|Арамбуру Хон
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0
Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1
Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3
Результаты матчей
Хетафе
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
2 раза 100%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Вильярреал
|Альбиоль Рауль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Хетафе
15.7% (18)
Ничья
47.8% (55)
Реал Сосьедад
36.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (51)
1:2 Реал Сосьедад
17.4% (20)
0:1 Реал Сосьедад
15.7% (18)
2:1 Хетафе
9.6% (11)
1:0 Хетафе
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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