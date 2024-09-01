Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Иглесиас Хуан не смог попасть в створ ударом издали

88' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Chrisantus Uche создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Арамбарри Мауро из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сегодняшная посещаемость составляет 10929 болельщиков

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Милья Луис из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

72' Chrisantus Uche из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

71' Альдерете Омар пробует нанести удар издали, но Алекс Ремиро держит все под контролем

69' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сола Алекс из команды Хетафе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Умар Садик уходит с поля и его заменяет Орри Оскарссон

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Матч возобновлен

56' Иглесиас Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Chrisantus Uche нанес удар, но тот был заблокирован.

55' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

49' Траоре Амари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.