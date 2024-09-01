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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10929 Главный судья: Мунуэра Хосе
Хетафе
0:0
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
22' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
90' Желтая карточка
Муньос Айхен
90'+8

Ход матча

22'
Иглесиас Хуан
 
28'
 
Барренечеа Андер
Браис Мендес
46'
 
Джон Мартин Висенте
Субельдия Игор
59'
 
Хави Лопеc
Арамбуру Хон
60'
 
Бекер Шеральдо
Кубо Такефуса
66'
 
Муньос Айхен
Траоре Амари
66'
 
Оскарссон Орри
Умар Садик
67'
Аленья Карлес
Аберден Набиль
 
67'
Арамбарри Мауро
Перес Карлес
 
78'
Гонсалес Петер
Йылдырым Бертуг
 
85'
Патрик Джон
Сола Алекс
 
90'
Сантьяго Хесус
Chrisantus Uche
 
90'
 
Муньос Айхен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 340 Количество передач 308
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Хетафе 15.7% (18)
X 47.8% (55)
Реал Сосьедад 36.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
5
Милья
Луис
27
Аберден
Набиль
17
Перес
Карлес
6
Chrisantus
Uche
7
Сола
Алекс
10
Йылдырым
Бертуг
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
27
Арамбуру
Хон
14
Кубо
Такефуса
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
17
Гомес
Серхио
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
Хетафе
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-4-1-1

История личных встреч

Хетафе
Реал Сосьедад

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.15
1.08

Среднее время на гол

78
83

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chrisantus Uche 1 0.33
Милья Луис 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.25
Кубо Такефуса 1 0.25
Субименди Мартин 1 0.25
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisantus Uche 2 0
Иглесиас Хуан 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Арамбуру Хон 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0
Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1
Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3

Результаты матчей

Хетафе
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
2 раза 100%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
16.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Бетис
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Бетис
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
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    Прогнозы 115
    Хетафе 15.7% (18)
    X 47.8% (55)
    Реал Сосьедад 36.5% (42)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Хетафе
    15.7% (18)
    Ничья
    47.8% (55)
    Реал Сосьедад
    36.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (51)
    1:2 Реал Сосьедад
    17.4% (20)
    0:1 Реал Сосьедад
    15.7% (18)
    2:1 Хетафе
    9.6% (11)
    1:0 Хетафе
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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