Тур: 4. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19908 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
1:0
21' ГолБойомо Флавьян
1:1
29' ГолИглесиас Борха
2:1
45' Гол в свои воротаДомингес Карлос
3:1
62' ГолБретонес Абель
66' Желтая карточкаТорро Лукас
74' Желтая карточкаГарсия Рубен
86' Красная карточкаГонсалес Альфонсо
Ход матча
21'
1:0
29'
1:1
45'
2:1
62'
66'
74'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
274 Количество передач 226
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
30
Альварес
Уго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуран ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Сельта
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.63
0.88
Среднее время на гол
144
102
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
0.81
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
Среднее время на гол
84
110
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рубен
|1
|0.25
|Бойомо Флавьян
|1
|0.25
|Бретонес Абель
|1
|0.25
|Будимир Анте
|0
|0
|Сарагоса Брайан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингеса Оскар
|2
|0.5
|Аспас Яго
|2
|0.5
|Иглесиас Борха
|2
|0.5
|Сведберг Виллиот
|1
|0.25
|Старфельт Карл
|1
|0.25
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.25
|Альварес Уго
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Эррандо Хорхе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Альварес Уго
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Илайш Мориба
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1
Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3
Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Результаты матчей
Осасуна
Сельта
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|4.
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|1:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|1:3 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|2:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|0:2 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|3:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|1:3 Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Вильярреал
|Альбиоль Рауль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Сельта
Исход игры
Осасуна
28.8% (34)
Ничья
39% (46)
Сельта
32.2% (38)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
1:2 Сельта
23.7% (28)
2:1 Осасуна
14.4% (17)
1:0 Осасуна
9.3% (11)
0:1 Сельта
5.1% (6)
1:3 Сельта
1.7% (2)
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