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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 19908 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Осасуна
3:1
Второй тайм: 87'
Сельта
0'
1:0
21' Гол
Бойомо Флавьян
1:1
29' Гол
Иглесиас Борха
2:1
45' Гол в свои ворота
Домингес Карлос
3:1
62' Гол
Бретонес Абель
66' Желтая карточка
Торро Лукас
74' Желтая карточка
Гарсия Рубен
86' Красная карточка
Гонсалес Альфонсо

Ход матча

21'
Бойомо Флавьян
(Будимир Анте)
1:0
29'
1:1
Иглесиас Борха
(Мингеса Оскар)
45'
Домингес Карлос
2:1
46'
 
Родригес Дамиан
Пейнадо Франсиско
46'
 
Старфельт Карл
Домингес Карлос
46'
 
Гонсалес Альфонсо
Сведберг Виллиот
62'
Бретонес Абель
(Сарагоса Брайан)
3:1
63'
Пенья Рубен
Сарагоса Брайан
 
64'
 
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
66'
Торро Лукас
 
74'
Гарсия Рубен
 
76'
 
Сотело Хьюго
Илайш Мориба
77'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
77'
Бенито Икер
Гарсия Рубен
 
86'
 
Гонсалес Альфонсо

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 274 Количество передач 226
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Осасуна 28.8% (34)
X 39% (46)
Сельта 32.2% (38)
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1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
7
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
19
Сарагоса
Брайан
17
Будимир
Анте
1
Вильяр
Иван
32
Родригес
Хави
16
Жаилсон
Маркес
24
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
19
Сведберг
Виллиот
7
Иглесиас
Борха
Осасуна
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Осасуна
Сельта

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
1:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.63
0.88

Среднее время на гол

144
102

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
0.81

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

84
110

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.25
Бойомо Флавьян 1 0.25
Бретонес Абель 1 0.25
Будимир Анте 0 0
Сарагоса Брайан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингеса Оскар 2 0.5
Аспас Яго 2 0.5
Иглесиас Борха 2 0.5
Сведберг Виллиот 1 0.25
Старфельт Карл 1 0.25
Пейнадо Франсиско 1 0.25
Альварес Уго 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Рубен 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Дамиан 2 0
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Альварес Уго 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Илайш Мориба 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1
Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3
Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0

Результаты матчей

Осасуна
Сельта

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Алавес
 2:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Осасуна
 3:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
6.
Сельта
 1:3 Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
8.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 3:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Сельта
 1:3 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Алавес
 2:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 3:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 1:3 Заявка 2 0 0 2 4 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
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    Прогнозы 118
    Осасуна 28.8% (34)
    X 39% (46)
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    Ничья
    Сельта
    3.30
    3.87
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    8.86
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 3:1 Сельта

    Исход игры
    Осасуна
    28.8% (34)
    Ничья
    39% (46)
    Сельта
    32.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    82.14% (92)
    Нет
    17.86% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (44)
    1:2 Сельта
    23.7% (28)
    2:1 Осасуна
    14.4% (17)
    1:0 Осасуна
    9.3% (11)
    0:1 Сельта
    5.1% (6)
    1:3 Сельта
    1.7% (2)
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