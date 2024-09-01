Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - Домингес Карлос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

45' Сарагоса Брайан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Осасуна

41' Удар от ворот произведет Сельта

41' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Сельта

26' Хорошую попытку сделал Гарсия Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Бойомо Флавьян забивает с правой ноги!

20' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сарагоса Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Сельта

15' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Оооо... вот это был удар! Иглесиас Борха должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Иглесиас Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бойомо Флавьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля