Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

88' Молейро Альберто нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

87' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

86' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Молейро Альберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Макбарни Оливер нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

83' Абкар Абделькабир получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Алавес

81' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Хорошую попытку сделал Висенте Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Висенте Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Гевара Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Алавес

74' Рамирес Сандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Молейро Альберто пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера держит все под контролем

71' Хорошую попытку сделал Молейро Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Алавес

68' Теналья Науэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Конечни Томас пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен ловит мяч

62' Висенте Карлос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Парк Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

60' Кике Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' Игрок из команды Алавес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

56' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

55' Висенте Карлос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

53' Стоичков Хуан из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Конечни Томас нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

52' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Муньос Хави пробует нанести удар издали, но Антонио Сивера ловит мяч

48' Сегодняшная посещаемость составляет 16386 болельщиков

47' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Росада Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.