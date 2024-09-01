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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16386 Главный судья: Гарсия Виктор
Алавес
2:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
7' Гол
Висенте Карлос
32' Желтая карточка
Гуриди Хон
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Конечни Томас
45' Желтая карточка
Конечни Томас
2:0
78' Гол
Мартинес Антонио
83' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
2:0
90' Не забитый пенальти
Ромеро Лука
90'+6

Ход матча

7'
Висенте Карлос
(Стоичков Хуан)
1:0
32'
Гуриди Хон
 
38'
Конечни Томас
 
45'
Конечни Томас
 
46'
 
Молейро Альберто
Фустер Мануэль
58'
 
Парк Марвин
Росада Виктор
58'
 
Рамирес Сандро
Мата Хайме
64'
Мартин Карлос
Конечни Томас
 
64'
Мартинес Антонио
Кике Гарсия
 
64'
 
Луаодис Энзо
Кампанья Хосе
70'
Гевара Андер
Стоичков Хуан
 
77'
 
Кардона Марк
Родригес Кирьян
78'
Мартинес Антонио
2:0
82'
Новоа Уго
Гуриди Хон
 
82'
Ромеро Лука
Висенте Карлос
 
83'
Абкар Абделькабир
 
90'
Ромеро Лука
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 239 Количество передач 601
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Алавес 72% (85)
X 21.2% (25)
Лас-Пальмас 6.8% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
8
Бланко
Антонио
18
Гуриди
Хон
10
Конечни
Томас
17
Кике
Гарсия
19
Стоичков
Хуан
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
3
Мармоль
Мика
17
Мата
Хайме
5
Муньос
Хави
8
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
14
Фустер
Мануэль
16
Макбарни
Оливер
Алавес
4-4-2
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Алавес
Лас-Пальмас

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
С
0:0
С
1:1
П
0:4
П
2:0
П
1:1
П
1:1
С
3:2
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.5
Кике Гарсия 1 0.25
Висенте Карлос 1 0.25
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.25
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.5
Молейро Альберто 1 0.25
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Седлар Александр 1 1
Конечни Томас 2 0
Абкар Абделькабир 2 0
Сивера Антонио 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Гуриди Хон 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 1 0
Мармоль Мика 1 0
Росада Виктор 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Алавес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1
Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0
Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0

Результаты матчей

Алавес
Лас-Пальмас

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Алавес
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Жирона
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Севилья
 0:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
7.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Жирона
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 0:2 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
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  • Второй тайм
  • 96'
    Алавес заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Алавес: 29%, Лас-Пальмас: 71%.
  • 96'
    Маккенна Скотт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Алавес 72% (85)
    X 21.2% (25)
    Лас-Пальмас 6.8% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алавес 2:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Алавес
    72% (85)
    Ничья
    21.2% (25)
    Лас-Пальмас
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Алавес
    39% (46)
    2:1 Алавес
    22% (26)
    1:1 Ничья
    16.9% (20)
    2:0 Алавес
    7.6% (9)
    1:2 Лас-Пальмас
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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