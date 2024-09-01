Родриго отдал пас на Мбаппе, но теперь Килиан выполнил уже подачу в руки голкиперу. Никак не может отметиться француз за "Реал" в матчах чемпионата Испании.

Родриго подтолкнул соперника в спину. Судейский корпус тут же игру остановил. Нарушение правил имело место быть.

В последний момент Сабали выбивает мяч на угловой. А ведь Мбаппе уже был готов в подкате замыкать дальнюю штангу, реагируя на подачу от Карвахаля.

Снова с правого края от Карвахаля пошла подача на дальнюю штангу, но теперь добраться до снаряда, несмотря на желание, не сумел Родриго.

Неудачно "Реал" сейчас подал угловой. После навеса с левого края Перро сыграл головой за пределы поля. Он выбил мяч за пределы поля, в аут.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 0:0. Оппоненты пока не забили в ворота друг друга ни гола в первом тайме.

Карвахаль получил толчок в спину, но рефери не стал свистеть фол, тем более, что игровой снаряд остался под контролем мадридской команды.

Винисиуса сейчас подтолкнули, ответил и сам бразилец, после чего схватил мяч рукой. Рефери именно на этот эпизод и среагировал. Фол в атаке.

Мбаппе слева вошел в штрафную соперника, нанес удар в ближний угол, но успел защитник "Бетиса" накрыть соперника. Но угловой француз заработал.

Карвахаль на фланг на Вальверде сейчас сыграл. Тому удался прострел в центр штрафной, где Тчуамени проиграл борьбу защитнику за игровой снаряд.

Форнальс на Карвалью выкатил сейчас мяч. Последний успел даже по воротам соперника нанести удар, но не легла сфера на ногу, улетев за пределы поля.

Карвахаль в подкате добирается до мяча на левом фланге. Успевает он сферу выбить за пределы поля, прервав наступление "Бетиса" по бровке.

Мбаппе снова сместился с левого края в центр и пробил. Мяч в ногу защитнику севильской команды попал. Улетела сфера на угловой.

"Реал" близок к голу! Винисиус с левого края прострелил мяч в центр, но добежать до снаряда не сумел Мбаппе. Не добрался и Родриго до него на дальней правой стойке.

На неделе "Бетис" выполнил свой план минимума. Команда вышла в групповой этап Лиги конференций, одолев в раунде плей-офф "Кривбас".

Вальверде с левого края простреливал мяч после паса от Родриго. В итоге защитник "огурцов" подставил ногу, от которой мяч ушел за лицевую линию.

Угловой "Реал" подал. С правого края на Милитао мяч прилетел. Пробил футболист прямо во вратаря, после чего сыграл в борьбе с защитником на добивании. Мяч за пределы поля вылетел, от ворот!

Как Мбаппе не забивает? Снова все для него сделал Винисиус, который практически на вратарскую прострелил. Подставил ногу Килиан, но толком не попал по снаряду. Тот по дуге прямо в руки вратарю прилетел.

Вальверде получил мяч на подступах к штрафной. Нанес он выстрел по рамке оппонента, и после небольшого рикошета снаряд прилетел в руки вратарю.

ОПАСНО! Снова нет гола! Опять Мбаппе! Вальверде отдал передачу на Килиана, который справа ворвался в чужую штрафную, пробил с острого угла в дальнюю область ворот "Бетиса", но не попал!

Пытаются фанаты завести свою команду. Нам же показывают скамейку. Васкес и Эндрик там у "Реала" сидят. Вероятно, что они могут выйти на игру после перерыва.

Форнальс отдал мяч на Сабали. Тот подал в центр штрафной "Реала", после чего головой подальше от рамки сыграл Милитао. Оборона на уровне!

Тчуамени выполнил передачу на Родриго. Тот отдавал пас ближе к воротам соперника, но на выходе сыграл голкипер гостей, забравший сферу в перчатки.

На ногах Анчелотти и Пеллегрини весь матч. Ну, а у нас пауза на водопой, друзья. В Европе, как и в России, собственно говоря, по-прежнему довольно жарко.

19' Мбаппе не смог толком мяч обработать снова. От его ноги снаряд спланировал на ногу голкиперу, который не стал разбираться в ситуации и спокойно вынес мяч в центр поля.

18' Пока не может никак разогнаться "Реал". Показывает весьма осторожный футбол коллектив "сливочных". С таким настроем сложно будет что-то забить в ворота оппонента.

17' Тчуамени получил сейчас удар по ногам. Оказался на газоне футболист. С трудом он поднимается на ноги, но встречу сможет продолжить.

16' Вальверде в подкате у Эза сейчас мяч отобрал. При этом игрок "Реала" сохранил мяч в игре. Мбаппе переводил сферу на Винисиуса, но мяч отправил за пределы поля. Неточность!

14' Корнер не лучшим образом подали игроки "Бетиса". На выходе Куртуа удалось сработать. Спокойно Тибо ловит мяч в перчатки после выхода из створа.

13' Руибаль дважды из-под Менди простреливал в штрафную соперника. В итоге обе попытки Менди заблокировал. Но соперник заработал угловой удар.

12' Менди на левом фланге получил мяч, после чего вторым касанием попытался прострелить футбольный снаряд в штрафную "Бетиса". Натан в защите отрабатывает и выбивает сферу в центр поля.

11' МОМЕНТИЩЕ! Перро с левого края прострелил мяч, и Эз подставил голову под летящую сферу. В итоге мяч просвистел рядом с левой "девяткой"!

10' Перро слева получил мяч от партнера и решил нанести удар по рамке соперника. В итоге снаряд прямо по позиции вратаря прилетел. Тот справился с угрозой.

9' "Реал" с мячом, но пытается соперника выдавить за пределы штрафной и своей половины поля "Бетис". Севильская команда начинает встречу очень мощно.

8' Теперь уже Родриго попытался раздергать оборону соперника на правом фланге, убрал он снаряд под себя и сумел его прострелить на ближнюю штангу. Там партнеров не оказалось.

7' Винисиус отдал передачу на Карвахаля. Тот с правого края в подкате на Мбаппе мяч выкатил, но Килиан пробил по рамке противника не лучшим образом.

6' Вальверде на правом фланге получил мяч, прострелил его в центр штрафной, но на выходе спокойно сыграл вратарь, который забрал сферу в свои перчатки.

5' Ждут уже все результата от Мбаппе. Все-таки в чемпионате Испании француз уже сыграл три матча, и пока ни одного гола за свою новую команду не забил.

4' Неплохо взаимодействуют друг с другом севильцы. Будет интересно посмотреть на то, как сегодня на протяжении всего матча будет вести себя "Бетис" на футбольном поле.

3' В хороший прессинг с первых минут устремились игроки "Бетиса". Тут даже Куртуа уже ошибается в воротах. Под прессингом Руибаля он с трудом выносит мяч за боковую линию.

2' Футболисты "Реала" сегодня вышли на поле в белых футболках и трусах, а игроки "Бетиса" предстали перед нами в бело-зеленом обмундировании. Ворота мадридцев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка севильцев - справа.