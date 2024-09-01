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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Реал Мадрид
0:0
Перерыв
Бетис
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 300 Количество передач 209
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 126
Реал Мадрид 95.2% (120)
X 2.4% (3)
Бетис 2.4% (3)
Все прогнозы
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1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
11
Родриго
19
Себальос
Дани
7
Винисиус
Жуниор
9
Мбаппе
Килиан
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
14
Карвалью
Вилльям
17
Родри
Родриго
18
Форнальс
Пабло
10
Эз
Абде
24
Руибаль
Айтор
Реал Мадрид
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Бетис

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

27 матчей

55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
40.7%
11.2%
13 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
П
0:2
П
1:2
П
3:5
П
0:1
П
2:1
П
1:6
П
1:1
П
5:0
П
0:5
П
2:1
П
3:1
П
1:0
П
2:3
П
4:1
П
6:1
П
1:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

1.85
2.21

Среднее время на гол

48
40

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.69

Среднее время на гол

74
130

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.25
Родриго 1 0.25
Винисиус Жуниор 1 (1) 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Эндрик II 1 0.25
Милитао Эдер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 0.33
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 1
Милитао Эдер 1 0
Гюлер Арда 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Авила Эсекьель 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0
Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1
Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Бетис

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
4.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
8.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
16.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Бетис
 0:0 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Бетис
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Бетис
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут матча счет на табло - 0:0. Оппоненты пока не забили в ворота друг друга ни гола в первом тайме. 
  • Угловой
    45'
    Неудачно "Реал" сейчас подал угловой. После навеса с левого края Перро сыграл головой за пределы поля. Он выбил мяч за пределы поля, в аут. 
  • 45'
    Снова с правого края от Карвахаля пошла подача на дальнюю штангу, но теперь добраться до снаряда, несмотря на желание, не сумел Родриго. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты рефери компенсировал.
  • 44'
    В последний момент Сабали выбивает мяч на угловой. А ведь Мбаппе уже был готов в подкате замыкать дальнюю штангу, реагируя на подачу от Карвахаля. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Родриго подтолкнул соперника в спину. Судейский корпус тут же игру остановил. Нарушение правил имело место быть. 
  • 42'
    Родриго отдал пас на Мбаппе, но теперь Килиан выполнил уже подачу в руки голкиперу. Никак не может отметиться француз за "Реал" в матчах чемпионата Испании.
  • 41'
    "Реал" близок к голу! Винисиус с левого края прострелил мяч в центр, но добежать до снаряда не сумел Мбаппе. Не добрался и Родриго до него на дальней правой стойке. 
  • Угловой
    39'
    Мбаппе снова сместился с левого края в центр и пробил. Мяч в ногу защитнику севильской команды попал. Улетела сфера на угловой.
  • 38'
    Карвахаль в подкате добирается до мяча на левом фланге. Успевает он сферу выбить за пределы поля, прервав наступление "Бетиса" по бровке. 
  • 37'
    Форнальс на Карвалью выкатил сейчас мяч. Последний успел даже по воротам соперника нанести удар, но не легла сфера на ногу, улетев за пределы поля. 
  • 36'
    Карвахаль на фланг на Вальверде сейчас сыграл. Тому удался прострел в центр штрафной, где Тчуамени проиграл борьбу защитнику за игровой снаряд. 
  • Угловой
    34'
    Мбаппе слева вошел в штрафную соперника, нанес удар в ближний угол, но успел защитник "Бетиса" накрыть соперника. Но угловой француз заработал. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Винисиуса сейчас подтолкнули, ответил и сам бразилец, после чего схватил мяч рукой. Рефери именно на этот эпизод и среагировал. Фол в атаке. 
  • 32'
    Карвахаль получил толчок в спину, но рефери не стал свистеть фол, тем более, что игровой снаряд остался под контролем мадридской команды. 
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    • 31'
      На ногах Анчелотти и Пеллегрини весь матч. Ну, а у нас пауза на водопой, друзья. В Европе, как и в России, собственно говоря, по-прежнему довольно жарко.
    • 30'
      Тчуамени выполнил передачу на Родриго. Тот отдавал пас ближе к воротам соперника, но на выходе сыграл голкипер гостей, забравший сферу в перчатки. 
    • 29'
      Форнальс отдал мяч на Сабали. Тот подал в центр штрафной "Реала", после чего головой подальше от рамки сыграл Милитао. Оборона на уровне!
    • 27'
      Пытаются фанаты завести свою команду. Нам же показывают скамейку. Васкес и Эндрик там у "Реала" сидят. Вероятно, что они могут выйти на игру после перерыва.
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Снова нет гола! Опять Мбаппе! Вальверде отдал передачу на Килиана, который справа ворвался в чужую штрафную, пробил с острого угла в дальнюю область ворот "Бетиса", но не попал!
    • 25'
      Вальверде получил мяч на подступах к штрафной. Нанес он выстрел по рамке оппонента, и после небольшого рикошета снаряд прилетел в руки вратарю.
    • Опасный момент
      24'
      Как Мбаппе не забивает? Снова все для него сделал Винисиус, который практически на вратарскую прострелил. Подставил ногу Килиан, но толком не попал по снаряду. Тот по дуге прямо в руки вратарю прилетел. 
    • Опасный момент
      22'
      Угловой "Реал" подал. С правого края на Милитао мяч прилетел. Пробил футболист прямо во вратаря, после чего сыграл в борьбе с защитником на добивании. Мяч за пределы поля вылетел, от ворот!
    • Угловой
      21'
      Вальверде с левого края простреливал мяч после паса от Родриго. В итоге защитник "огурцов" подставил ногу, от которой мяч ушел за лицевую линию. 
    • 20'
      На неделе "Бетис" выполнил свой план минимума. Команда вышла в групповой этап Лиги конференций, одолев в раунде плей-офф "Кривбас". 
    • 19'
      Мбаппе не смог толком мяч обработать снова. От его ноги снаряд спланировал на ногу голкиперу, который не стал разбираться в ситуации и спокойно вынес мяч в центр поля. 
    • 18'
      Пока не может никак разогнаться "Реал". Показывает весьма осторожный футбол коллектив "сливочных". С таким настроем сложно будет что-то забить в ворота оппонента. 
    • 17'
      Тчуамени получил сейчас удар по ногам. Оказался на газоне футболист. С трудом он поднимается на ноги, но встречу сможет продолжить.
    • 16'
      Вальверде в подкате у Эза сейчас мяч отобрал. При этом игрок "Реала" сохранил мяч в игре. Мбаппе переводил сферу на Винисиуса, но мяч отправил за пределы поля. Неточность!
    • 14'
      Корнер не лучшим образом подали игроки "Бетиса". На выходе Куртуа удалось сработать. Спокойно Тибо ловит мяч в перчатки после выхода из створа. 
    • Угловой
      13'
      Руибаль дважды из-под Менди простреливал в штрафную соперника. В итоге обе попытки Менди заблокировал. Но соперник заработал угловой удар. 
    • 12'
      Менди на левом фланге получил мяч, после чего вторым касанием попытался прострелить футбольный снаряд в штрафную "Бетиса". Натан в защите отрабатывает и выбивает сферу в центр поля. 
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТИЩЕ! Перро с левого края прострелил мяч, и Эз подставил голову под летящую сферу. В итоге мяч просвистел рядом с левой "девяткой"!
    • 10'
      Перро слева получил мяч от партнера и решил нанести удар по рамке соперника. В итоге снаряд прямо по позиции вратаря прилетел. Тот справился с угрозой. 
    • 9'
      "Реал" с мячом, но пытается соперника выдавить за пределы штрафной и своей половины поля "Бетис". Севильская команда начинает встречу очень мощно. 
    • 8'
      Теперь уже Родриго попытался раздергать оборону соперника на правом фланге, убрал он снаряд под себя и сумел его прострелить на ближнюю штангу. Там партнеров не оказалось. 
    • 7'
      Винисиус отдал передачу на Карвахаля. Тот с правого края в подкате на Мбаппе мяч выкатил, но Килиан пробил по рамке противника не лучшим образом. 
    • 6'
      Вальверде на правом фланге получил мяч, прострелил его в центр штрафной, но на выходе спокойно сыграл вратарь, который забрал сферу в свои перчатки. 
    • 5'
      Ждут уже все результата от Мбаппе. Все-таки в чемпионате Испании француз уже сыграл три матча, и пока ни одного гола за свою новую команду не забил.
    • 4'
      Неплохо взаимодействуют друг с другом севильцы. Будет интересно посмотреть на то, как сегодня на протяжении всего матча будет вести себя "Бетис" на футбольном поле. 
    • 3'
      В хороший прессинг с первых минут устремились игроки "Бетиса". Тут даже Куртуа уже ошибается в воротах. Под прессингом Руибаля он с трудом выносит мяч за боковую линию. 
    • 2'
      Футболисты "Реала" сегодня вышли на поле в белых футболках и трусах, а игроки "Бетиса" предстали перед нами в бело-зеленом обмундировании. Ворота мадридцев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка севильцев - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Мадриде! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.2% (120)
    Ничья
    2.4% (3)
    Бетис
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.89% (57)
    Меньше
    49.11% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    41.07% (46)
    Нет
    58.93% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    37.3% (47)
    2:1 Реал Мадрид
    25.4% (32)
    3:0 Реал Мадрид
    9.5% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    7.9% (10)
    1:0 Реал Мадрид
    5.6% (7)
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