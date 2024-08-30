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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Севилья
 
Позже
Жирона
Прогнозы 40
Севилья 62.5% (25)
X 27.5% (11)
Жирона 10% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
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История личных встреч

Севилья
Жирона

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
101

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.33
Хуанлу Санчес 1 0.33
Окампос Лукас 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 1 0.33
Стуани Кристиан 1 0.33
Руис Абель 1 0.33
Хиль Бриан 1 0.33
Мисехой Габриэль 1 0.33
Ван де Бек Донни 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 0 1
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Руис Абель 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жирона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Жирона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1
Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2
Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2
Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0

Результаты матчей

Севилья
Жирона

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Севилья
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6.
Леганес
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Вальядолид
 Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
12.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Эспаньол
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.

    Главный судья: Санчес Хосе

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Севилья.
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    • Прогнозы 40
    Севилья 62.5% (25)
    X 27.5% (11)
    Жирона 10% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья - Жирона

    Исход игры
    Севилья
    65.1% (28)
    Ничья
    25.6% (11)
    Жирона
    9.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.2% (16)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:0 Севилья
    11.6% (5)
    2:2 Ничья
    9.3% (4)
    2:0 Севилья
    9.3% (4)
    1:2 Жирона
    7% (3)
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