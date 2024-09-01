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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:0
Первый тайм: 42'
Ольборг
0'
31' Желтая карточка
Noel Atli Arnorsson
32' Желтая карточка
Кэмпбелл Норман
38' Желтая карточка
Kasper Davidsen
1:0
39' Гол
Нордли Симен Болькан

Ход матча

31'
 
Noel Atli Arnorsson
32'
Кэмпбелл Норман
 
38'
 
Kasper Davidsen
39'
Нордли Симен Болькан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

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Раннерс
Ничья
Ольборг
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Все Коэффициенты
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
9
Нордли
Симен
Болькан
17
Греве
Матиас
7
Туре
Мохамед
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
24
Noel
Atli
Arnorsson
2
Диаките
Умар
3
Sebastian
Otoa
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
Раннерс
4-2-3-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Раннерс
Ольборг

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
70.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 15 побед

51 матч

29.4%
27.5%
43.1%
15 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.4%
31.4%
39.2%
15 побед 16 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

ТМК
0:4
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.21
1.3

Среднее время на гол

74
69

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.65
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

72
74

Голов в среднем за матч

1.41
1.45

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
17
Больше 33%
Меньше 67%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

63
62

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 3 (1) 0.43
Кэмпбелл Норман 2 0.29
Туре Мохамед 1 0.14
Tammer Bany Odeh 1 0.14
Данхо Флориан 1 0.14
Хег Даниэль 1 0.14
Лауэнборг Фредерик 1 0.14
Энггаард Мэдс 1 0.14
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.29
Жассон Андрес 1 0.14
Хёйхольт Мальте 1 0.14
Oliver Ross 1 0.14
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Диаките Умар 1 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Раннерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ольборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

6
2
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
5
31%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3
Ольборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3

Результаты матчей

Раннерс
Ольборг

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:4
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 7 5 0 2 15 - 9 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 1:0 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 0:1 7 2 0 5 5 - 17 6
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Ольборг
 0:1 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 1:0 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 0:1 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Весь список
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