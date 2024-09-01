Тур: 7. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 5669 Главный судья: Aydin Uslu
0'
31' Желтая карточкаNoel Atli Arnorsson
32' Желтая карточкаКэмпбелл Норман
38' Желтая карточкаKasper Davidsen
1:0
39' ГолНордли Симен Болькан
90' Желтая карточкаОдей Стивен
90'+6
Ход матча
32'
38'
39'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 13
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
449 Количество передач 414
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
17
Греве
Матиас
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
13 Bjarne Pudel
-
21 Mads Bomholt
-
Главный тренер: Menno van Dam
История личных встреч
Раннерс
Ольборг
24 матча
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
70.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 15 побед
51 матч
29.4%
27.5%
43.1%
15 побед 14 ничьих 22 победы
Первый тайм
29.4%
31.4%
39.2%
15 побед 16 ничьих 20 побед
Второй тайм
27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.21
1.3
Среднее время на гол
74
69
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.65
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
72
74
Голов в среднем за матч
1.41
1.45
Тотал матчей
2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
17
Больше 33%
Меньше 67%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
63
62
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|3 (1)
|0.43
|Кэмпбелл Норман
|2
|0.29
|Туре Мохамед
|1
|0.14
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.14
|Данхо Флориан
|1
|0.14
|Хег Даниэль
|1
|0.14
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.14
|Энггаард Мэдс
|1
|0.14
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|2
|0.29
|Жассон Андрес
|1
|0.14
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.14
|Oliver Ross
|1
|0.14
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Кэмпбелл Норман
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жассон Андрес
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Kasper Davidsen
|3
|0
|Диаките Умар
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ольборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
6
2
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ольборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3
Ольборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3
Результаты матчей
Раннерс
Ольборг
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
25
25
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|5 (2)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|3
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|3