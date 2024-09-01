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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 5669 Главный судья: Aydin Uslu
Раннерс
1:0
Конец матча
Ольборг
0'
31' Желтая карточка
Noel Atli Arnorsson
32' Желтая карточка
Кэмпбелл Норман
38' Желтая карточка
Kasper Davidsen
1:0
39' Гол
Нордли Симен Болькан
90' Желтая карточка
Одей Стивен
90'+6

Ход матча

31'
 
Noel Atli Arnorsson
32'
Кэмпбелл Норман
 
38'
 
Kasper Davidsen
39'
Нордли Симен Болькан
1:0
58'
 
Mylian Jimenez
Noel Atli Arnorsson
59'
 
Греве Матиас
Айдэйл Джон
59'
 
Джон Келвин
Tammer Bany Odeh
59'
Одей Стивен
Туре Мохамед
 
73'
 
Хелениус Никлас
Kasper Davidsen
79'
 
Jubril Adedeji
Жассон Андрес
83'
Abdul Hakim Sulemana
Нордли Симен Болькан
 
83'
Sabil Hansen
Кэмпбелл Норман
 
90'
Копплин Бьорн
Дюр Николас
 
90'
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 13
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 449 Количество передач 414
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
9
Нордли
Симен
Болькан
17
Греве
Матиас
7
Туре
Мохамед
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
24
Noel
Atli
Arnorsson
2
Диаките
Умар
3
Sebastian
Otoa
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
17
Жассон
Андрес
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
19
Айдэйл
Джон
Раннерс
4-2-3-1
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Раннерс
Ольборг

24 матча

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
70.8%
14 побед 17 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 15 побед

51 матч

29.4%
27.5%
43.1%
15 побед 14 ничьих 22 победы

Первый тайм

29.4%
31.4%
39.2%
15 побед 16 ничьих 20 побед

Второй тайм

27.5%
43.1%
29.4%
14 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

ТМК
0:4
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.21
1.3

Среднее время на гол

74
69

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.65
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

72
74

Голов в среднем за матч

1.41
1.45

Тотал матчей

2.5
47
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 78%
Меньше 22%
11
31
Больше 61%
Меньше 39%
20
17
Больше 33%
Меньше 67%
34
8
Больше 16%
Меньше 84%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

63
62

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 3 (1) 0.43
Кэмпбелл Норман 2 0.29
Туре Мохамед 1 0.14
Tammer Bany Odeh 1 0.14
Данхо Флориан 1 0.14
Хег Даниэль 1 0.14
Лауэнборг Фредерик 1 0.14
Энггаард Мэдс 1 0.14
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 2 0.29
Жассон Андрес 1 0.14
Хёйхольт Мальте 1 0.14
Oliver Ross 1 0.14
Sebastian Otoa 0 0
Melker Widell 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жассон Андрес 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Kasper Davidsen 3 0
Диаките Умар 1 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ольборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Раннерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ольборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

6
2
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ольборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1
Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Вайле - Раннерс 1:2 Видовре - Раннерс 1:3
Ольборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0
Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3 Фредерисия - Ольборг 2:1 Ольборг - Колдинг 3:3 Хобро - Ольборг 2:1 Венсюссель - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Хиллерёд - Ольборг 1:2 Ольборг - Венсюссель 4:3

Результаты матчей

Раннерс
Ольборг

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:4
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 5 2 0 15 - 7 17
2.
АГФ Орхус
 7 5 1 1 21 - 7 16
3.
Силькеборг
 7 5 0 2 15 - 9 15
4.
Копенгаген
 7 4 2 1 14 - 8 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 7 2 0 5 5 - 17 6
9.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 15 6
10.
Люнгбю
 7 1 2 4 4 - 9 5
11.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Вайле
 7 0 0 7 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 4 3 1 0 14 - 4 10
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Копенгаген
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Силькеборг
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Люнгбю
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Виборг
 4 0 2 2 6 - 9 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Ольборг Kasper Davidsen 3
Весь список
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