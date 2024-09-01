Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Раннерс

49' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

46' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Раннерс

42' Йоргенсен Каспер не смог попасть в створ ударом издали

42' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Г О О О О Л - Нордли Симен Болькан правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

38' Kasper Davidsen получил желтую карточку от судьи

37' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

33' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Кэмпбелл Норман из команды Раннерс получает жёлтую вместо красной.

32' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Раннерс

32' Кэмпбелл Норман получает желтую карточку за толчок соперника.

31' УДАЛЕНИЕ! - Кэмпбелл Норман получает красную карточку за фол на сопернике

31' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Oliver Ross из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Раннерс

28' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Йоргенсен Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Мелкер Виделль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Ольборг

20' Ольсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Noel Atli Arnorsson получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Noel Atli Arnorsson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Греве Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Жассон Андрес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Жассон Андрес не смог попасть в створ ударом издали

12' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Oliver Ross из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мелкер Виделль из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Sebastian Otoa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Ох, нехорошо это выглядит. Кэмпбелл Норман получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Кэмпбелл Норман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Раннерс начинает с центра поля