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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
0:0
Конец матча
Андерлехт
0'
16' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас Занка
0:0
22' Не забитый пенальти
Родригес Кевин
36' Желтая карточка
Ритс Матс
41' Желтая карточка
Терхо Каспер
44' Желтая карточка
Шимич Ян-Карло
45' Желтая карточка
Аль-Эйт-Хадж Ануар
84' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
90' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
90'+6
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
17
Терхо
Каспер
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
13
Родригес
Кевин
II
77
Фусейни
Мохаммед
II
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
6
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
32
Ангуло
Нильсон
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Среднее время на гол

63
42

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

1.14
1.64

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

78
54

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.33
Родригес Кевин II 2 0.33
Фусейни Мохаммед II 1 (1) 0.17
Пуэртас Кэмерон 1 0.17
Эккерт Айенса Деннис 1 0.17
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 1 0.2
Аугустинссон Людвиг 1 0.2
Дольберг Каспер 1 0.2
Ашимеру Маджид 1 0.2
Амузу Френсис 1 0.2
Леони Тео 1 0.2
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейсен Федде 3 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Садики Ноа 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 3 0
Сарделла Киллиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Васкес Луис 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Дендер
 6 3 2 1 12 - 8 11
3.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
4.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
5.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
6.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
7.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Стандард
 6 2 2 2 2 - 3 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 1:1 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Серкль Брюгге
 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Сент-Трейден
 1:1 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Кортрейк
 1:1 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 1:1 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
8.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Кортрейк
 1:1 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Стандард
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 1:1 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Аль-Эйт-Хадж Ануар получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Шимич Ян-Карло получил желтую карточку от судьи
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