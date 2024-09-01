Тур: 6. Стадион: Жозеф Марьен.
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас Занка
0:0
22' Не забитый пенальтиРодригес Кевин
36' Желтая карточкаРитс Матс
41' Желтая карточкаТерхо Каспер
44' Желтая карточкаШимич Ян-Карло
45' Желтая карточкаАль-Эйт-Хадж Ануар
84' Желтая карточкаСарделла Киллиан
90' Желтая карточкаВанхутт Шарль
90'+6
Ход матча
22'
0:0
36'
41'
44'
84'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
17
Терхо
Каспер
27
Садики
Ноа
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
2.14
Среднее время на гол
63
42
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.86
1.14
Среднее время на гол
105
78
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
1.14
1.64
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
78
54
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.33
|Родригес Кевин II
|2
|0.33
|Фусейни Мохаммед II
|1 (1)
|0.17
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.17
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.17
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|1
|0.2
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.2
|Дольберг Каспер
|1
|0.2
|Ашимеру Маджид
|1
|0.2
|Амузу Френсис
|1
|0.2
|Леони Тео
|1
|0.2
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейсен Федде
|3
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Андерлехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Андерлехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3
Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Андерлехт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0 Генк - Андерлехт 2:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
4:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
24
23
24
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|6.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|13.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|15.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3