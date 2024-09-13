Тур: 7. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
0:1
9' ПенальтиSoufiane Benjdida
17' Желтая карточкаNathan Rodes
0:2
65' ГолЗекири Анди
76' Желтая карточкаБулат Марко
87' Желтая карточкаШутало Бошко
87' Желтая карточкаНсимба Брюни
90'+6
Ход матча
9'
17'
65'
0:2
76'
87'
87'
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
44
Бейтс
Дэвид
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Нападающий
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
-
-
-
19 Ali Akman
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Tom Poitoux
-
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Дендер
Стандард
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
2.33
Среднее время на гол
270
38
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.43
|Берте Мохамед
|3
|0.43
|Квет Роман
|2
|0.29
|Грнчар Давид
|1
|0.14
|Nathan Rodes
|1
|0.14
|Jordy Soladio
|1
|0.14
|Ali Akman
|1
|0.14
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.29
|Зекири Анди
|1
|0.14
|Булат Марко
|1
|0.14
|Фосси Марлон
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Gilles Ruyssen
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|Шутало Бошко
|2
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Дендер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Дендер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1
Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0
Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0
Результаты матчей
Дендер
Стандард
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Дендер
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
25
16
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|4
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3