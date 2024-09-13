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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Дендер
0:2
Конец матча
Стандард
0'
0:1
9' Пенальти
Soufiane Benjdida
17' Желтая карточка
Nathan Rodes
0:2
65' Гол
Зекири Анди
76' Желтая карточка
Булат Марко
87' Желтая карточка
Шутало Бошко
87' Желтая карточка
Нсимба Брюни
90'+6
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
88
Fabio
Ferraro
24
Вилтард
Малкольм
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
90
Берте
Мохамед
77
Нсимба
Брюни
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
44
Бейтс
Дэвид
3
Nathan
Ngoy
17
Ilay
Camara
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
14
Куавита
Леандро
88
Лоуренс
Генри
9
Зекири
Анди
21
Soufiane
Benjdida
Дендер
5-3-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Дендер
Стандард

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:5
К
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
2.33

Среднее время на гол

270
38

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.43
Берте Мохамед 3 0.43
Квет Роман 2 0.29
Грнчар Давид 1 0.14
Nathan Rodes 1 0.14
Jordy Soladio 1 0.14
Ali Akman 1 0.14
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.29
Зекири Анди 1 0.14
Булат Марко 1 0.14
Фосси Марлон 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Gilles Ruyssen 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Jordy Soladio 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Лоуренс Генри 1 1
Шутало Бошко 2 0
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Nathan Ngoy 1 0

Результаты матчей

Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Стандард
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Дендер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стандард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Дендер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стандард
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
3
75%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1
Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1 Дендер - СЛ 16 ФК 4:1
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Стандард - Мехелен 0:0
Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0

Результаты матчей

Дендер
Стандард

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дендер
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 3 2 0 7 - 3 11
2.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
3.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
4.
Генк
 5 3 1 1 9 - 8 10
5.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
7.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Серкль Брюгге
 5 1 1 3 6 - 10 4
15.
Сент-Трейден
 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Кортрейк
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Серкль Брюгге
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
6.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Генк
 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
9.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Арокодаре Толуваласе 4
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Веррипс Михаэл уходит с поля. Диш Гийом выходит вместо него
    • 17'
      Nathan Rodes получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Soufiane Benjdida из команды Стандард забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дендер 0:2 Стандард онлайн

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