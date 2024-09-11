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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Астон Вилла
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 52
Астон Вилла 82.7% (43)
X 13.5% (7)
Эвертон 3.8% (2)
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Астон Вилла
Ничья
Эвертон
4.55
4.53
6.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Астон Вилла
Эвертон

История личных встреч

Астон Вилла
Эвертон

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

29 матчей

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.71
1.4

Среднее время на гол

52
64

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.72
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 2 0.67
Онана Амаду 2 0.67
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Уоткинс Олли 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 1 0.33
Кин Майкл 1 0.33
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 2 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Дуран Джон 1 0
Богард Ламар 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 0 1
Тарковски Джеймс 1 0
Кин Майкл 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0
Астон Вилла
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0
Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Лилль 2:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3
Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Эвертон

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

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    • Прогнозы 52
    Астон Вилла 82.7% (43)
    X 13.5% (7)
    Эвертон 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Эвертон
    4.55
    4.53
    6.75
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    82.7% (43)
    Ничья
    13.5% (7)
    Эвертон
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (32)
    Нет
    36% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.5% (20)
    2:0 Астон Вилла
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    1:0 Астон Вилла
    11.5% (6)
    3:1 Астон Вилла
    5.8% (3)
    3:0 Астон Вилла
    3.8% (2)
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