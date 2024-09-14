Тур: 4. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Робинсон Тим
0'
17' Желтая карточкаМарку Силва
1:0
24' ГолХименес Рауль
53' Желтая карточкаЛукич Саша
69' Желтая карточкаГидо Родригес
75' Желтая карточкаАльварес Эдсон
Ход матча
17'
24'
1:0
53'
69'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
193 Количество передач 174
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Нападающий
-
19 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниПолузащитник
-
39 Ирвинг ЭндиПолузащитник
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Вест Хэм
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
23 матча
21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.91
Среднее время на гол
67
99
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.25
Среднее время на гол
43
72
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.7
1.09
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
53
82
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама
|1
|0.25
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0.25
|Хименес Рауль
|1
|0.25
|Айуоби Алекс
|1
|0.25
|Робинсон Энтони
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|Боуэн Джаррод
|1
|0.25
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.25
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэрни Том
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Траоре Адама
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
0
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Результаты матчей
Фулхэм
Вест Хэм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|14.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Манчестер Юнайтед
|Майну Кобби
|3
|Саутгемптон
|Стивенс Джек
|1 1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Вест Хэм
Исход игры
Фулхэм
31.5% (35)
Ничья
55% (61)
Вест Хэм
13.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (44)
Меньше
58.49% (62)
Обе команды забьют
Да
92.45% (98)
Нет
7.55% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.6% (54)
2:1 Фулхэм
22.5% (25)
1:2 Вест Хэм
10.8% (12)
1:0 Фулхэм
6.3% (7)
2:2 Ничья
4.5% (5)
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