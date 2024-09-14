СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Сегодняшная посещаемость составляет 26528 болельщиков

91' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Уан-Биссака Аарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Траоре Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Саммервилл Крисенсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Рид Харрисон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Кудус Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновится спорным мячом

85' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Хорошую попытку сделал Нелсон Райс . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Солер Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Нелсон Райс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

83' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Солер Карлос получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Фулхэм

81' Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали

81' Пакета Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Кэрни Том из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Нелсон Райс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Альварес Эдсон получил желтую карточку от судьи

74' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тете Кенни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Гидо Родригес получил желтую карточку от судьи

69' Тете Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Фулхэм

63' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

62' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Фулхэм

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лукич Саша получил желтую карточку от судьи

53' Саммервилл Крисенсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Матч возобновлен

50' Эмерсон Палмиери на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Мавропанос Константинос нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

47' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Перейра Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника