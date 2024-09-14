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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 26528 Главный судья: Робинсон Тим
Фулхэм
1:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
16' Желтая карточка
Марку Силва
1:0
24' Гол
Хименес Рауль
53' Желтая карточка
Лукич Саша
69' Желтая карточка
Гидо Родригес
74' Желтая карточка
Альварес Эдсон
82' Желтая карточка
Солер Карлос
90' Желтая карточка
Нелсон Райс
1:1
90' Гол
Ингс Дэнни
90'+7

Ход матча

16'
Марку Силва
 
24'
Хименес Рауль
(Смит-Роу Эмиль)
1:0
46'
 
Саммервилл Крисенсио
Антонио Майкл
46'
 
Пакета Лукас
Соучек Томаш
53'
Лукич Саша
 
57'
 
Цоуфал Владимир
Эмерсон Палмиери
66'
Нелсон Райс
Айуоби Алекс
 
66'
Берге Сандер
Лукич Саша
 
69'
 
Гидо Родригес
70'
 
Солер Карлос
Гидо Родригес
73'
Родриго Мунис
Хименес Рауль
 
73'
Кэрни Том
Смит-Роу Эмиль
 
74'
 
Альварес Эдсон
82'
 
Солер Карлос
82'
 
Ингс Дэнни
Альварес Эдсон
86'
Рид Харрисон
Перейра Андреас
 
90'
Нелсон Райс
 
90'
1:1
Ингс Дэнни
(Боуэн Джаррод)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 391 Количество передач 329
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Фулхэм 31.5% (35)
X 55% (61)
Вест Хэм 13.5% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
20
Лукич
Саша
18
Перейра
Андреас
32
Смит-Роу
Эмиль
11
Траоре
Адама
7
Хименес
Рауль
17
Айуоби
Алекс
23
Ареола
Альфонс
29
Уан-Биссака
Аарон
15
Мавропанос
Константинос
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
24
Гидо
Родригес
20
Боуэн
Джаррод
28
Соучек
Томаш
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
Фулхэм
4-1-2-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Вест Хэм

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

23 матча

21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.91

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.25

Среднее время на гол

43
72

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.09

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

53
82

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама 1 0.25
Смит-Роу Эмиль 1 0.25
Хименес Рауль 1 0.25
Айуоби Алекс 1 0.25
Робинсон Энтони 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 0.25
Ингс Дэнни 1 0.25
Соучек Томаш 1 0.25
Пакета Лукас 1 (1) 0.25
Килман Макс 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэрни Том 2 0
Лукич Саша 2 0
Марку Силва 2 0
Траоре Адама 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Перейра Андреас 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Солер Карлос 1 0
Пакета Лукас 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Килман Макс 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вест Хэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вест Хэм
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0
Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 3:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1

Результаты матчей

Фулхэм
Вест Хэм

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
18.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Эвертон Янг Эшли 1 1
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фулхэм: 54%, Вест Хэм: 46%.
  • 97'
    Угелумба Кэлвин наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
  • 97'
    Рид Харрисон из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Килман Макс наказан за толчок Родриго Мунис
  • 95'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Фулхэм 31.5% (35)
    X 55% (61)
    Вест Хэм 13.5% (15)
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    Где смотреть матч Фулхэм 1:1 Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Фулхэм
    31.5% (35)
    Ничья
    55% (61)
    Вест Хэм
    13.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (44)
    Меньше
    58.49% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    92.45% (98)
    Нет
    7.55% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.6% (54)
    2:1 Фулхэм
    22.5% (25)
    1:2 Вест Хэм
    10.8% (12)
    1:0 Фулхэм
    6.3% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
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