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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Саутгемптон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 61
Саутгемптон 3.3% (2)
X 6.6% (4)
Манчестер Юнайтед 90.2% (55)
Все прогнозы
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Саутгемптон
Ничья
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Саутгемптон
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Саутгемптон
Манчестер Юнайтед

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

8%
40%
52%
2 победы 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
28%
48%
6 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
9:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
К
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
98

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.77

Среднее время на гол

46
50

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.44
1.36

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.33
Лаллана Адам 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 1 0.33
Диалло Амад 1 0.33
Мазрауи Нуссаир 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Стивенс Джек 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Бреретон Бен 1 0
Даунс Флинн 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 2 0
Магуайр Гарри 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Диалло Амад 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Саутгемптон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 61
    Саутгемптон 3.3% (2)
    X 6.6% (4)
    Манчестер Юнайтед 90.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Саутгемптон
    3.3% (2)
    Ничья
    6.6% (4)
    Манчестер Юнайтед
    90.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.97% (46)
    Меньше
    22.03% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (48)
    Нет
    18.64% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    59% (36)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.5% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    6.6% (4)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.9% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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