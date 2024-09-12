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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Борнмут
 
Позже
Челси
Прогнозы 50
Борнмут 0% (0)
X 16% (8)
Челси 84% (42)
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Ничья
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Борнмут
Челси

История личных встреч

Борнмут
Челси

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ТМК
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
КЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
КЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.78

Среднее время на гол

72
115

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.33
1.88

Среднее время на гол

67
48

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 2 0.67
Синистерра Луис 1 0.33
Кук Льюис 1 0.33
Тавернер Маркус 1 0.33
Клюйверт Джастин 0 0
Уттара Данго 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадуэке Нони 3 1
Джексон Николас 2 0.67
Палмер Коул 1 0.33
Фелиш Жоау 1 0.33
Нету Педру 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ираола Андони 1 0
Кристи Райан 1 0
Кук Льюис 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Керкез Милош 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмер Коул 2 0
Кукурелья Марк 1 0
Нету Педру 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Джексон Николас 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
80%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1
Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0
Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0

Результаты матчей

Борнмут
Челси

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:6
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 46 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 50
    Борнмут 0% (0)
    X 16% (8)
    Челси 84% (42)
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    Борнмут
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    Прогнозы на матч Борнмут - Челси

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    16% (8)
    Челси
    84% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (40)
    Нет
    16.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    56% (28)
    0:1 Челси
    10% (5)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    1:3 Челси
    8% (4)
    2:3 Челси
    4% (2)
    0:2 Челси
    4% (2)
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