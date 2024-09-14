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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Кристал Пэлас
1:2
Второй тайм: 79'
Лестер
0'
0:1
21' Гол
Варди Джейми
0:2
46' Гол
Мавидиди Стефи
1:2
47' Гол
Матета Жан-Филипп
52' Желтая карточка
Ндиди Уилфред

Ход матча

21'
0:1
Варди Джейми
(Ндиди Уилфред)
46'
Хьюз Уилл
Дукуре Шейк
 
46'
0:2
Мавидиди Стефи
(Ндиди Уилфред)
47'
Матета Жан-Филипп
(Митчелл Тайрик)
1:2
52'
 
Ндиди Уилфред
64'
Камада Даити
Клайн Натаниэль
 
72'
 
Фатаву Абдул
Мавидиди Стефи
76'
 
Чодури Хамза
Ндиди Уилфред

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 111
Кристал Пэлас 50.5% (56)
X 31.5% (35)
Лестер 18% (20)
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Кристал Пэлас
Ничья
Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
6
Гехи
Марк
5
Лакруа
Максанс
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
9
Нкетиа
Эдди
14
Матета
Жан-Филипп
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
22
Скипп
Оливер
18
Айю
Джордан
6
Ндиди
Уилфред
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Кристал Пэлас
3-4-1-2
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
0.93

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 1 0.25
Эзе Эберечи 1 0.25
Митчелл Тайрик 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 2 0.5
Буонанотте Факундо 1 0.25
Фас Ваут 1 0.25
Мавидиди Стефи 1 0.25
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Хьюз Уилл 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Скипп Оливер 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Лестер

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Брентфорд
 1:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
14.
Лестер
 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Ипсвич
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
17.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лестер
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
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    Кристал Пэлас 50.5% (56)
    X 31.5% (35)
    Лестер 18% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лестер
    8.50
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    4.12
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    5.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кристал Пэлас 1:2 Лестер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:2 Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    50.5% (56)
    Ничья
    31.5% (35)
    Лестер
    18% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (31)
    2:1 Кристал Пэлас
    27% (30)
    1:0 Кристал Пэлас
    17.1% (19)
    1:2 Лестер
    9% (10)
    0:1 Лестер
    3.6% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.6% (4)
    3:2 Кристал Пэлас
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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