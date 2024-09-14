Тур: 4. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Харрингтон Тони
1:2
Второй тайм: 79'
0'
0:1
21' ГолВарди Джейми
0:2
46' ГолМавидиди Стефи
1:2
47' ГолМатета Жан-Филипп
52' Желтая карточкаНдиди Уилфред
Ход матча
21'
0:1
46'
46'
0:2
47'
52'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Уортон
Адам
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
3
Фас
Ваут
22
Скипп
Оливер
18
Айю
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Лестер
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.6
0.93
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.25
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|2
|0.5
|Буонанотте Факундо
|1
|0.25
|Фас Ваут
|1
|0.25
|Мавидиди Стефи
|1
|0.25
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|1
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Лестер
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|14.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Манчестер Юнайтед
|Майну Кобби
|3
|Саутгемптон
|Стивенс Джек
|1 1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:2 Лестер
Исход игры
Кристал Пэлас
50.5% (56)
Ничья
31.5% (35)
Лестер
18% (20)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (31)
2:1 Кристал Пэлас
27% (30)
1:0 Кристал Пэлас
17.1% (19)
1:2 Лестер
9% (10)
0:1 Лестер
3.6% (4)
2:0 Кристал Пэлас
3.6% (4)
3:2 Кристал Пэлас
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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