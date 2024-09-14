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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Кристал Пэлас
2:2
Конец матча
Лестер
0'
0:1
21' Гол
Варди Джейми
0:2
46' Гол
Мавидиди Стефи
1:2
47' Гол
Матета Жан-Филипп
52' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
79' Желтая карточка
Айю Джордан
2:2
90' Пенальти
Матета Жан-Филипп
90' Желтая карточка
Коуди Конор
90'+7

Ход матча

21'
0:1
Варди Джейми
(Ндиди Уилфред)
46'
Хьюз Уилл
Дукуре Шейк
 
46'
0:2
Мавидиди Стефи
(Ндиди Уилфред)
47'
Матета Жан-Филипп
(Митчелл Тайрик)
1:2
52'
 
Ндиди Уилфред
64'
Камада Даити
Клайн Натаниэль
 
72'
 
Фатаву Абдул
Мавидиди Стефи
76'
 
Чодури Хамза
Ндиди Уилфред
79'
 
Айю Джордан
81'
Сарр Исмаила
Муньос Даниэль
 
83'
 
Коуди Конор
Айю Джордан
89'
Шлупп Джеффри
Митчелл Тайрик
 
90'
Матета Жан-Филипп
2:2
90'
 
Коуди Конор

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 575 Количество передач 293
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Кристал Пэлас 50.5% (56)
X 31.5% (35)
Лестер 18% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
6
Гехи
Марк
5
Лакруа
Максанс
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
9
Нкетиа
Эдди
14
Матета
Жан-Филипп
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
22
Скипп
Оливер
18
Айю
Джордан
6
Ндиди
Уилфред
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Кристал Пэлас
3-4-1-2
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.6
0.93

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.5
Эзе Эберечи 1 0.25
Митчелл Тайрик 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 2 0.5
Буонанотте Факундо 1 0.25
Фас Ваут 1 0.25
Мавидиди Стефи 1 0.25
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Варди Джейми 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Скипп Оливер 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1
Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё-Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1
Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Лестер

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
7.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
18.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Эвертон Янг Эшли 1 1
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 67%, Лестер: 33%.
  • 96'
    Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Джастин Джеймс выиграл воздушное противоборство у Нкетиа Эдди.
  • 96'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 94'
      Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Лестер пытается что-то создать.
    • 93'
      СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
    • 92'
      Г О О О О О Л - Матета Жан-Филипп из команды Кристал Пэлас забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Мэдс Хермансен прыгнул не в ту сторону.
    • 91'
      Коуди Конор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 91'
      ПЕНАЛЬТИ - Коуди Конор из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Сарр Исмаила.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 90'
      Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Кристал Пэлас 50.5% (56)
    X 31.5% (35)
    Лестер 18% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 2:2 Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    50.5% (56)
    Ничья
    31.5% (35)
    Лестер
    18% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (31)
    2:1 Кристал Пэлас
    27% (30)
    1:0 Кристал Пэлас
    17.1% (19)
    1:2 Лестер
    9% (10)
    0:1 Лестер
    3.6% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.6% (4)
    3:2 Кристал Пэлас
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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