Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Лестер имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Уинкс Гарри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мавидиди Стефи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Варди Джейми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лестер

36' Эзе Эберечи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Лестер

33' Нкетиа Эдди нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

33' Лакруа Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Митчелл Тайрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

29' Дукуре Шейк не смог попасть в створ ударом издали

28' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Дукуре Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Дукуре Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Околи Меме нанес удар головой, но Дин Хендерсон спокойно отбил мяч.

24' Эзе Эберечи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Команда Лестер забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О Л - Варди Джейми забивает с правой ноги!

21' Ндиди Уилфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хорошую попытку сделал Нкетиа Эдди . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

19' Эзе Эберечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Лестер

16' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Айю Джордан из команды Лестер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Ндиди Уилфред из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лестер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Уортон Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола