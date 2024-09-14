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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Манчестер Сити
2:1
Второй тайм: 71'
Брентфорд
0'
0:1
1' Гол
Висса Йоан
1:1
19' Гол
Холанн Эрлинг
2:1
32' Гол
Холанн Эрлинг
42' Желтая карточка
Ковачич Матео
47' Желтая карточка
Савио

Ход матча

1'
0:1
Висса Йоан
19'
Холанн Эрлинг
1:1
32'
Холанн Эрлинг
(Эдерсон Мораес)
2:1
42'
Ковачич Матео
 
45'
 
Шаде Кевин
Висса Йоан
46'
Гвардиол Йошко
Льюис Рико
 
46'
Родри Эрнандес
Ковачич Матео
 
47'
Савио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 232 Количество передач 256
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 118
Манчестер Сити 96.6% (114)
X 1.7% (2)
Брентфорд 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
Брентфорд
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
8
Ковачич
Матео
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
17
Де
Брёйне
Кевин
19
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
1
Флеккен
Марк
20
Айер
Кристоффер
4
Ван
дер
Берг
Сепп
5
Пиннок
Итан
22
Коллинз
Натан
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
24
Дамсгор
Миккель
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
Манчестер Сити
3-2-4-1
Брентфорд
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (1) 2.25
Де Брёйне Кевин 1 0.25
Ковачич Матео 1 0.25
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 3 0.75
Мбеумо Брайан 3 0.75
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савио III 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Ковачич Матео 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1
Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Брентфорд

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 0 10
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Брентфорд
 1:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
14.
Лестер
 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Ипсвич
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
17.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лестер
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Отбивается сейчас буквально в панике уже коллектив гостей. Один удар, второй - все накрывают "пчелы", но мяч под контролем "Сити" остается. 
  • Опасный момент
    68'
    Угловой неудачно "Сити" разыграл у ворот соперника. Холанн получает передачу от партнера, после чего бьет под перекладину, но Флеккен реагирует!
  • Опасный момент
    67'
    ОПАСНО! Флеккен! Снова свою команду он спасает! После смещения с левого края в центр Грилиш направлял мяч в створ, но вратарь прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти!
  • 66'
    Савио не стал бить по воротам сам, а отдал передачу на Родри, который покати далее на Грилиша, но последнему довести дело до удара уже не удалось.
  • 65'
    Савио сегодня активен у "Сити". На регулярной основе он создает моменты у рамки соперника, бьет сам, но не всегда делает это успешно. 
  • Угловой
    63'
    И еще один угловой подали манчестерцы с левого края. На Савио мяч приходит, и тот с дальней дистанции выстреливает над правой "девяткой"!
  • 62'
    Грилиш извиняется перед партнерами. Выполнял он сильную передачу в центр, на Холанна, которому немного не хватило, чтобы в подкате до сферы добраться. 
  • Анонс
    61'
    Публика спокойно смотрит за тем, что на поле в эти минуты происходит. Не хватает манчестерцам агрессии в атаке. Кстати говоря, к этому матчу "Сити" подошел на серии из 12 победных матчей в АПЛ. 
  • 60'
    Де Брёйне выполнял прострел в штрафную соперника с левого края - мяч прилетел в руки голкиперу, который снова сработал на выходе в высоченном прыжке. 
  • 58'
    Родри с правого края выполнял передачу в штрафную соперника - мяч по высокой траектории прилетел прямо в руки голкиперу. 
  • 57'
    Значительно скорости упали в нашем матче. Все ниже и ниже опускается коллектив гостей, который раз за разом попадает под жесткий прессинг со стороны противника. 
  • 56'
    Часто через правый фланг сейчас пытаются "пчелы" строить свои атаки, но все на корню обрезают манчестерцы. Они уж очень хороши. 
  • 55'
    Не удается даже до центра поля дойти "Брентфорду" с мячом. Очень уж активны впереди манчестерцы. Почти 10 минут отыграли соперники после перерыва. 
  • 53'
    Интересно, что Родри - единственный в составе "Сити", кто играет с заправленной майкой. У игроков "Брентфорда" в связи с цветом формы отследить это не удается. 
  • 52'
    Перекатывает "Манчестер Сити" снаряд на чужой половине поля. Конечно, третий мяч в этой игре полностью снимет все вопросы о победителе. 
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    • Угловой
      50'
      Угловой снова заработали игроки "Манчестер Сити". Накоротке разыграли корнер манчестерцы. Отдал де Брейне пас на Грилиша, чей заброс в центр штрафной пришел в руки вратарю. 
    • Желтая карточка
      49'
      Савио за снос соперника в районе центрального круга был наказан судьей желтой карточкой. Слишком жесткий подкат игрок выполнил.
    • Замена
      47'
      Родри и Гвардиол на поле появились в составе "Сити". Ушли с поля Льюис и Ковачич. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче. Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И завершается у нас первый тайм. 2:1, пока впереди "Манчестер Сити". 
    • Замена
      45'
      Шаде на поле вместо Висса появляется. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на газон.
    • Травма, повреждение
      45'
      Вышли сейчас медики на поле. Никак не может автор пока единственного гола у гостей встречу продолжить. Отправится он пока за пределы газона. Может быть и замена в матче. 
    • Желтая карточка
      44'
      Висса получил по ногам от Ковачича. Для игрока "Сити" у рефери нашлось место карточке желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе. 
    • 42'
      "Манчестер Сити" забивает на протяжении 22-х матчей кряду. В десяти из 12-ти матчей пропускают горожане. В веселый футбол в последнее время играет коллектив Гвардиолы. 
    • Угловой
      41'
      Новый угловой "Сити" заработал на правом фланге. Навес последовал на Грилиша, который слету нанес удар по рамке противника, но попал в голову защитнику. 
    • 40'
      Грилиш слева получил мяч, после чего выполнил подачу на голову Холанну, но сделал это слишком сильно. Мяч в перчатках кипера оказался. 
    • 38'
      Заканчивается первый тайм в нашем матче. Такое ощущение, что забитых голов в первой половине игры мы больше не увидим. Будем ждать второго тайма. 
    • Опасный момент
      37'
      Савио снова нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч просвистел рядом со стойкой. Могли и третий мяч горожане забивать сейчас. 
    • 36'
      У Коллинза были проблемы с дыханием, но сейчас с игроком уже все в порядке. Он продолжит поединок. Замена ему не потребуется. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Угловой разыграли хозяев у ворот соперника. Слету попытался Савио пробить по рамке оппонента, но угодил он в защитника, который получил повреждение. 
    • 33'
      Кстати говоря, именно благодаря выносу Эдерсона забивает "Сити". Наши английские коллектив записывают голевую передачу как раз на вратаря горожан. 
    • Угловой
      32'
      Угловой на левом фланге заработали сейчас игроки "Манчестер Сити", которые не торопятся разыгрывать стандартное положение.
    • 2 гола - дубль!
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 2:1!
      Получает норвежский коллектив мяч в чужой штрафной, избегая офсайда, после чего переправляет мяч в цель! Еще один дубль Эрлинга в сезоне!
    • 30'
      Завершается у нас первая половина встречи постепенно. "Сити" так и не вышел вперед по владению мячом на своем поле. 47% против 53%. 
    • Угловой
      28'
      Угловой "пчелы" подали у ворот соперника. В итоге спокойно отбиваются подопечные Гвардиолы, вынося сферу в центр поля. 
    • Опасный момент
      27'
      Де Брёйне нанес сейчас дальний удар по воротам соперника. С линии штрафной он в дальний угол пробивал. Мяч рядом со стойкой просвистел. 
    • 25'
      Исторически так сложилось, что "Сити" никогда не выигрывал у соперника  с разницей более чем в 2 гола. При такой форме Холанна можно и попытаться этот недостаток устранить. 
    • 24'
      Грилиш сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной, но там были только игроки обороны "Брентфорда", которые вынесли сферу за пределы поля. В аут. 
    • 23'
      Успевает Дамсгор сейчас добраться до мяча у лицевой линии. Остановил он мяч, сохранив его для своей команды и избежав углового удара.
    • 22'
      "Сити" теперь устанавливает тотальный контроль над мячом. Как будто горожане провоцируют соперника на то, чтобы он выходил в атаку. 
    • 20'
      Висса с левого края выполнял заброс в штрафную соперника, но на выходе сыграл Эдерсон, который забрал мяч в свои перчатки, сыграв надежно. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:1!
      Быстро счет сравнивает "Сити". Холанн получил мяч в штрафной соперника, после чего с разворота пробил в дальний угол. Сфера оказалась в сетке!
    • 18'
      Передача от Мбеумо была слишком сильной. Мяч оказывается во владении защитника "Манчестер Сити", которые не торопится выбивать мяч подальше от рамки. 
    • Угловой
      16'
      Еще один угловой "Манчестер Сити" подал у ворот соперника, но подача с правого края не была столь опасной, какой ее ждали соперники.
    • 15'
      Начинают отыгрывать понемногу проценты владения мячом игроки "Манчестер Сити". Постепенно команда хозяев приходит в себя после невзрачного старта.
    • Угловой
      14'
      Угловой "Манчестер Сити" сейчас подал у ворот соперника, но навес от де Брёйне оставлял желать лучшего. "Пчелы" спокойно отбиваются.
    • 13'
      Уокер получил мяч на правом краю, попытался прострелить в центр, но попал в ногу защитнику. Оборонец гостей заблокировал очередную угрозу. 
    • 11'
      Вот это процент владения мячом! Точно "Сити" играет? По этому показателю у нас 23% против 77%. И это не в пользу подопечных Гвардиолы. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! И снова опасный момент у ворот Эдерсона. После навеса от углового флага подставляет в центре игрок "Брентфорда" мяч. В итоге уже на "ленточке" успевает среагировать кипер "Сити", сумев спасти свой коллектив от неминуемого гола. Неужели так Коллинз пробивал? 
    • Угловой
      8'
      Летят "пчелы" вперед. Гюндоган в обороне отрабатывает, переводя мяч на угловой. С правого края готовятся стандартное положение разыграть гости. 
    • 7'
      Висса сейчас снова расстреливал ворота соперника с близкой дистанции, но попал он в Эдерсона, который забрал мяч в перчатки и успел забрать сферу намертво. 
    • 6'
      Ну, и не каждая команда в АПЛ может похвастаться тем, что в первой же своей атаке в ворота "Сити" мяч направляет. А тут и вовсе быстрый мяч удалось забить. Такой, который может претендовать на звание самого быстрого мяча сезона. 
    • 5'
      Отчетливо видно, что "пчелы" сейчас перестраиваются на схему с двумя центральными защитниками. Оно и понятно: задача сейчас сдержать "Сити" любой ценой. 
    • 3'
      Здорово сыграл Висса в штрафной соперника. Ну, и теперь "Манчестер Сити" будет делать все, чтобы отыграться. Ошарашили оппонента гости. 
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИССА! 0:1!
      Открывает счет "Брентфорд"! Классная атака "пчел" прошла. Последовала передача на Виссу, который из центра штрафной переправил мяч в сетку!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:1 Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.6% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Брентфорд
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (72)
    Меньше
    33.33% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    40.74% (44)
    Нет
    59.26% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    27.1% (32)
    3:0 Манчестер Сити
    21.2% (25)
    3:1 Манчестер Сити
    19.5% (23)
    2:1 Манчестер Сити
    10.2% (12)
    4:1 Манчестер Сити
    4.2% (5)
    4:0 Манчестер Сити
    2.5% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    2.5% (3)
    5:1 Манчестер Сити
    1.7% (2)
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