Грилиш извиняется перед партнерами. Выполнял он сильную передачу в центр, на Холанна, которому немного не хватило, чтобы в подкате до сферы добраться.

И еще один угловой подали манчестерцы с левого края. На Савио мяч приходит, и тот с дальней дистанции выстреливает над правой "девяткой"!

Савио сегодня активен у "Сити". На регулярной основе он создает моменты у рамки соперника, бьет сам, но не всегда делает это успешно.

Савио не стал бить по воротам сам, а отдал передачу на Родри, который покати далее на Грилиша, но последнему довести дело до удара уже не удалось.

ОПАСНО! Флеккен! Снова свою команду он спасает! После смещения с левого края в центр Грилиш направлял мяч в створ, но вратарь прыгнул за снарядом и свой коллектив сумел спасти!

Угловой неудачно "Сити" разыграл у ворот соперника. Холанн получает передачу от партнера, после чего бьет под перекладину, но Флеккен реагирует!

Отбивается сейчас буквально в панике уже коллектив гостей. Один удар, второй - все накрывают "пчелы", но мяч под контролем "Сити" остается.

Перекатывает "Манчестер Сити" снаряд на чужой половине поля. Конечно, третий мяч в этой игре полностью снимет все вопросы о победителе.

Интересно, что Родри - единственный в составе "Сити", кто играет с заправленной майкой. У игроков "Брентфорда" в связи с цветом формы отследить это не удается.

Не удается даже до центра поля дойти "Брентфорду" с мячом. Очень уж активны впереди манчестерцы. Почти 10 минут отыграли соперники после перерыва.

Часто через правый фланг сейчас пытаются "пчелы" строить свои атаки, но все на корню обрезают манчестерцы. Они уж очень хороши.

Значительно скорости упали в нашем матче. Все ниже и ниже опускается коллектив гостей, который раз за разом попадает под жесткий прессинг со стороны противника.

Родри с правого края выполнял передачу в штрафную соперника - мяч по высокой траектории прилетел прямо в руки голкиперу.

Де Брёйне выполнял прострел в штрафную соперника с левого края - мяч прилетел в руки голкиперу, который снова сработал на выходе в высоченном прыжке.

Публика спокойно смотрит за тем, что на поле в эти минуты происходит. Не хватает манчестерцам агрессии в атаке. Кстати говоря, к этому матчу "Сити" подошел на серии из 12 победных матчей в АПЛ.

Родри и Гвардиол на поле появились в составе "Сити". Ушли с поля Льюис и Ковачич.

Савио за снос соперника в районе центрального круга был наказан судьей желтой карточкой. Слишком жесткий подкат игрок выполнил.

Угловой снова заработали игроки "Манчестер Сити". Накоротке разыграли корнер манчестерцы. Отдал де Брейне пас на Грилиша, чей заброс в центр штрафной пришел в руки вратарю.

Новый угловой "Сити" заработал на правом фланге. Навес последовал на Грилиша, который слету нанес удар по рамке противника, но попал в голову защитнику.

"Манчестер Сити" забивает на протяжении 22-х матчей кряду. В десяти из 12-ти матчей пропускают горожане. В веселый футбол в последнее время играет коллектив Гвардиолы.

Висса получил по ногам от Ковачича. Для игрока "Сити" у рефери нашлось место карточке желтого цвета. Отметим ее в нашем протоколе.

Вышли сейчас медики на поле. Никак не может автор пока единственного гола у гостей встречу продолжить. Отправится он пока за пределы газона. Может быть и замена в матче.

Шаде на поле вместо Висса появляется. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на газон.

И завершается у нас первый тайм. 2:1, пока впереди "Манчестер Сити".

40' Грилиш слева получил мяч, после чего выполнил подачу на голову Холанну, но сделал это слишком сильно. Мяч в перчатках кипера оказался.

38' Заканчивается первый тайм в нашем матче. Такое ощущение, что забитых голов в первой половине игры мы больше не увидим. Будем ждать второго тайма.

37' Савио снова нанес удар по воротам соперника с дальней дистанции - мяч просвистел рядом со стойкой. Могли и третий мяч горожане забивать сейчас.

36' У Коллинза были проблемы с дыханием, но сейчас с игроком уже все в порядке. Он продолжит поединок. Замена ему не потребуется.

34' Угловой разыграли хозяев у ворот соперника. Слету попытался Савио пробить по рамке оппонента, но угодил он в защитника, который получил повреждение.

33' Кстати говоря, именно благодаря выносу Эдерсона забивает "Сити". Наши английские коллектив записывают голевую передачу как раз на вратаря горожан.

32' Угловой на левом фланге заработали сейчас игроки "Манчестер Сити", которые не торопятся разыгрывать стандартное положение.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 2:1!

Получает норвежский коллектив мяч в чужой штрафной, избегая офсайда, после чего переправляет мяч в цель! Еще один дубль Эрлинга в сезоне!

30' Завершается у нас первая половина встречи постепенно. "Сити" так и не вышел вперед по владению мячом на своем поле. 47% против 53%.

28' Угловой "пчелы" подали у ворот соперника. В итоге спокойно отбиваются подопечные Гвардиолы, вынося сферу в центр поля.

27' Де Брёйне нанес сейчас дальний удар по воротам соперника. С линии штрафной он в дальний угол пробивал. Мяч рядом со стойкой просвистел.

25' Исторически так сложилось, что "Сити" никогда не выигрывал у соперника с разницей более чем в 2 гола. При такой форме Холанна можно и попытаться этот недостаток устранить.

24' Грилиш сейчас простреливал мяч с левого края в центр штрафной, но там были только игроки обороны "Брентфорда", которые вынесли сферу за пределы поля. В аут.

23' Успевает Дамсгор сейчас добраться до мяча у лицевой линии. Остановил он мяч, сохранив его для своей команды и избежав углового удара.

22' "Сити" теперь устанавливает тотальный контроль над мячом. Как будто горожане провоцируют соперника на то, чтобы он выходил в атаку.

20' Висса с левого края выполнял заброс в штрафную соперника, но на выходе сыграл Эдерсон, который забрал мяч в свои перчатки, сыграв надежно.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:1!

Быстро счет сравнивает "Сити". Холанн получил мяч в штрафной соперника, после чего с разворота пробил в дальний угол. Сфера оказалась в сетке!

18' Передача от Мбеумо была слишком сильной. Мяч оказывается во владении защитника "Манчестер Сити", которые не торопится выбивать мяч подальше от рамки.

16' Еще один угловой "Манчестер Сити" подал у ворот соперника, но подача с правого края не была столь опасной, какой ее ждали соперники.

15' Начинают отыгрывать понемногу проценты владения мячом игроки "Манчестер Сити". Постепенно команда хозяев приходит в себя после невзрачного старта.

14' Угловой "Манчестер Сити" сейчас подал у ворот соперника, но навес от де Брёйне оставлял желать лучшего. "Пчелы" спокойно отбиваются.

13' Уокер получил мяч на правом краю, попытался прострелить в центр, но попал в ногу защитнику. Оборонец гостей заблокировал очередную угрозу.

11' Вот это процент владения мячом! Точно "Сити" играет? По этому показателю у нас 23% против 77%. И это не в пользу подопечных Гвардиолы.

10' МОМЕНТИЩЕ! И снова опасный момент у ворот Эдерсона. После навеса от углового флага подставляет в центре игрок "Брентфорда" мяч. В итоге уже на "ленточке" успевает среагировать кипер "Сити", сумев спасти свой коллектив от неминуемого гола. Неужели так Коллинз пробивал?

8' Летят "пчелы" вперед. Гюндоган в обороне отрабатывает, переводя мяч на угловой. С правого края готовятся стандартное положение разыграть гости.

7' Висса сейчас снова расстреливал ворота соперника с близкой дистанции, но попал он в Эдерсона, который забрал мяч в перчатки и успел забрать сферу намертво.

6' Ну, и не каждая команда в АПЛ может похвастаться тем, что в первой же своей атаке в ворота "Сити" мяч направляет. А тут и вовсе быстрый мяч удалось забить. Такой, который может претендовать на звание самого быстрого мяча сезона.

5' Отчетливо видно, что "пчелы" сейчас перестраиваются на схему с двумя центральными защитниками. Оно и понятно: задача сейчас сдержать "Сити" любой ценой.

3' Здорово сыграл Висса в штрафной соперника. Ну, и теперь "Манчестер Сити" будет делать все, чтобы отыграться. Ошарашили оппонента гости.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИССА! 0:1!

Открывает счет "Брентфорд"! Классная атака "пчел" прошла. Последовала передача на Виссу, который из центра штрафной переправил мяч в сетку!