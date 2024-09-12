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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бонд Даррен
Манчестер Сити
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 54
Манчестер Сити 98.1% (53)
X 1.9% (1)
Брентфорд 0% (0)
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Манчестер Сити
Ничья
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Манчестер Сити
Брентфорд

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 7 (1) 2.33
Де Брёйне Кевин 1 0.33
Ковачич Матео 1 0.33
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Луис Матеус II 0 0
Льюис Рико 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 3 1
Висса Йоан 2 0.67
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Брёйне Кевин 1 0
Грилиш Джек 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
4
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1
Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1
Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Брентфорд

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Брайтон
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Брентфорд
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Саутгемптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
19.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лестер
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брентфорд
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Ипсвич
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 7
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Челси Мадуэке Нони 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Фулхэм Кэрни Том 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 2
Ипсвич Морси Сэм 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Бонд Даррен

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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 54
    Манчестер Сити 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Сити
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    35.29% (18)
    Нет
    64.71% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    29.6% (16)
    3:0 Манчестер Сити
    25.9% (14)
    3:1 Манчестер Сити
    16.7% (9)
    2:1 Манчестер Сити
    9.3% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    3.7% (2)
    1:0 Манчестер Сити
    3.7% (2)
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    Манчестер Сити
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