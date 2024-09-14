Тур: 7. Стадион: Ян Брейдель.
2:3
Второй тайм: 79'
0'
0:1
1' ГолСор Коллинс
1:1
12' ГолAbdoul Ouattara
1:2
17' ГолСтеккерс Ярне
2:2
19' ГолChristiaan Ravych
2:3
54' ГолАрокодаре Толуваласе
Ход матча
1'
0:1
12'
1:1
17'
1:2
19'
54'
73'
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Серкль Брюгге
Генк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.86
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.37
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|0.33
|Abdoul Ouattara
|2
|0.33
|Сомерс Тибо
|1
|0.17
|Брунинью Филипе
|1
|0.17
|Олайгбе Казим
|1
|0.17
|Christiaan Ravych
|1
|0.17
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Назиньо Флавио
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|5
|0.83
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.5
|Сор Коллинс
|1
|0.17
|Заттльбергер Николас
|1
|0.17
|Грошовски Патрик
|1
|0.17
|Куэста Карлос
|1
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
|Эрик Дос Сантос
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|0
|1
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Серкль Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2
АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Генк
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 6
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|7 - 4
|3
|13.
|2:3
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3:2
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|2:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|3
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|3