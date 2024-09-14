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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:3
Второй тайм: 79'
Генк
0'
0:1
1' Гол
Сор Коллинс
1:1
12' Гол
Abdoul Ouattara
1:2
17' Гол
Стеккерс Ярне
2:2
19' Гол
Christiaan Ravych
2:3
54' Гол
Арокодаре Толуваласе
73' Желтая карточка
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
66
Christiaan
Ravych
18
Мьянге
Сенна
20
Назиньо
Флавио
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
8
Эрик
Дос
Сантос
34
Сомерс
Тибо
99
Abdoul
Ouattara
7
Эфекеле
Маламин
9
Денкей
Кевин
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
6
Matte
Smets
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
20
Konstantinos
Karetsas
24
Заттльбергер
Николас
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
14
Сор
Коллинс
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Генк
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Генк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.86
1.69

Среднее время на гол

48
53

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.7
1.37

Тотал матчей

2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 2 0.33
Abdoul Ouattara 2 0.33
Сомерс Тибо 1 0.17
Брунинью Филипе 1 0.17
Олайгбе Казим 1 0.17
Christiaan Ravych 1 0.17
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Назиньо Флавио 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 5 0.83
Стеккерс Ярне 3 (2) 0.5
Сор Коллинс 1 0.17
Заттльбергер Николас 1 0.17
Грошовски Патрик 1 0.17
Куэста Карлос 1 0.17
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Abdoul Ouattara 1 0
Эрик Дос Сантос 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 0 1
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
Серкль Брюгге
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2
АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Генк

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:2 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Андерлехт
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
4.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
5.
Брюгге
 6 3 1 2 9 - 6 10
6.
Вестерло
 6 3 1 2 13 - 11 10
7.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Серкль Брюгге
 2:3 6 1 1 4 8 - 13 4
15.
Сент-Трейден
 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3:2 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Кортрейк
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
13.
Серкль Брюгге
 2:3 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3:2 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
6.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
7.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
9.
Брюгге
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Вестерло
 3 1 0 2 5 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Серкль Брюгге
 2:3 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Вестерло Tuur Rommens 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 3
Вестерло Хасполат Догукан 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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