Тур: 7. Стадион: Ян Брейдель.
2:3
Конец матча
0'
0:1
1' ГолСор Коллинс
1:1
13' ГолAbdoul Ouattara
1:2
17' ГолСтеккерс Ярне
2:2
20' ГолChristiaan Ravych
2:3
55' ГолАрокодаре Толуваласе
90' Желтая карточкаКайембе Йорис
90'+6
Ход матча
1'
0:1
13'
1:1
17'
1:2
20'
55'
90'
1
Варлесон
15
Gary
Magnee
18
Мьянге
Сенна
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Серкль Брюгге
Генк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
122.2%
44.4%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
4 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.86
1.69
Среднее время на гол
48
53
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.37
Тотал матчей
2.5
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|0.33
|Abdoul Ouattara
|2
|0.33
|Сомерс Тибо
|1
|0.17
|Брунинью Филипе
|1
|0.17
|Олайгбе Казим
|1
|0.17
|Christiaan Ravych
|1
|0.17
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Назиньо Флавио
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|5
|0.83
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.5
|Сор Коллинс
|1
|0.17
|Грошовски Патрик
|1
|0.17
|Куэста Карлос
|1
|0.17
|Заттльбергер Николас
|1
|0.17
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
|Эрик Дос Сантос
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Садик Муджаид
|0
|1
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
1
Серкль Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Серкль Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Генк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
8
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
2
25%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
25%
2
17%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
2
20%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 3:0
Генк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2
АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Генк - Брюгге 0:3
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Генк
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
15
33
15
15
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4