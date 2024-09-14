Тур: 4. Стадион: Фалмер. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0'
7' Желтая карточкаМорси Сэм
47' Желтая карточкаМинте Янкуба
51' Желтая карточкаФиллипс Кэлвин
57' Желтая карточкаХатчинсон Омари
60' Желтая карточкаХиншелвуд Джек
Ход матча
7'
47'
51'
57'
60'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
306 Количество передач 118
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Аяри
Ясин
17
Минте
Янкуба
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
26
О'Ши
Дара
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Ипсвич
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|2
|0.5
|Педро Жоао
|2
|0.5
|Митома Каору
|1
|0.25
|Адингра Симон
|1
|0.25
|Виффер Матс
|0
|0
|Минте Янкуба
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.25
|Делап Лиам
|1
|0.25
|Джонсон Бен
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минте Янкуба
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|3
|0
|Хатчинсон Омари
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3
Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Ипсвич
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2
Результаты матчей
Брайтон
Ипсвич
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|14.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Манчестер Юнайтед
|Майну Кобби
|3
|Саутгемптон
|Стивенс Джек
|1 1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ипсвич
Исход игры
Брайтон
95.4% (104)
Ничья
1.8% (2)
Ипсвич
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.49% (62)
Меньше
41.51% (44)
Обе команды забьют
Да
55.66% (59)
Нет
44.34% (47)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
36.7% (40)
2:0 Брайтон
27.5% (30)
3:1 Брайтон
12.8% (14)
1:0 Брайтон
11.9% (13)
3:0 Брайтон
3.7% (4)
1:2 Ипсвич
1.8% (2)
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