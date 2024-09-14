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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Брайтон
0:0
Второй тайм: 78'
Ипсвич
0'
7' Желтая карточка
Морси Сэм
47' Желтая карточка
Минте Янкуба
51' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
57' Желтая карточка
Хатчинсон Омари
60' Желтая карточка
Хиншелвуд Джек

Ход матча

7'
 
Морси Сэм
47'
Минте Янкуба
 
51'
 
Филлипс Кэлвин
57'
 
Хатчинсон Омари
59'
 
Кларк Джек
Шмодикс Сэмми
59'
 
Хирст Джордж
Делап Лиам
59'
 
Огбене Чидози
Бёрнс Уэс
60'
Хиншелвуд Джек
 
68'
Энсисо Хулио
Рюттер Жоржиньо
 
68'
Адингра Симон
Минте Янкуба
 
68'
Кадыоглу Ферди
Хиншелвуд Джек
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 306 Количество передач 118
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 109
Брайтон 95.4% (104)
X 1.8% (2)
Ипсвич 2.8% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Ипсвич
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
41
Хиншелвуд
Джек
26
Аяри
Ясин
20
Балеба
Карлос
17
Минте
Янкуба
18
Уэлбек
Данни
22
Митома
Каору
14
Рюттер
Жоржиньо
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
Брайтон
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Ипсвич

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
2:3
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
2:0
Ч
0:3
Ч
1:1
Ч
3:0
Ч
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 2 0.5
Педро Жоао 2 0.5
Митома Каору 1 0.25
Адингра Симон 1 0.25
Виффер Матс 0 0
Минте Янкуба 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 1 0.25
Делап Лиам 1 0.25
Джонсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Педро Жоао 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 3 0
Хатчинсон Омари 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Вулфенден Люк 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3
Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0
Ипсвич
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2
Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2 Плимут - Ипсвич 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Ипсвич

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Брентфорд
 1:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
14.
Лестер
 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Ипсвич
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
17.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лестер
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
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Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
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    Где смотреть матч Брайтон 0:0 Ипсвич онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Ипсвич

    Исход игры
    Брайтон
    95.4% (104)
    Ничья
    1.8% (2)
    Ипсвич
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.49% (62)
    Меньше
    41.51% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    55.66% (59)
    Нет
    44.34% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    36.7% (40)
    2:0 Брайтон
    27.5% (30)
    3:1 Брайтон
    12.8% (14)
    1:0 Брайтон
    11.9% (13)
    3:0 Брайтон
    3.7% (4)
    1:2 Ипсвич
    1.8% (2)
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