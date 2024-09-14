Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гривз Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Брайтон

47' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

47' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Гривз Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Филлипс Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Митома Каору выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Ипсвич

37' Аяри Ясин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Хорошую попытку сделал Рюттер Жоржиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Гривз Джейкоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Аяри Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Уэлбек Данни нанес удар головой, но Ариянет Мурич спокойно отбил мяч.

33' Минте Янкуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

29' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

27' Уэлбек Данни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

22' Рюттер Жоржиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Филлипс Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Ипсвич

17' Туанзебе Аксел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Хатчинсон Омари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хиншелвуд Джек навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Морси Сэм получает желтую карточку за толчок соперника.

7' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Балеба Карлос пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

4' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Брайтон

1' Бёрнс Уэс из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ипсвич начинает с центра поля