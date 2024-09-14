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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ливерпуль
0:1
Второй тайм: 78'
Ноттингем Форест
0'
44' Желтая карточка
Морено Алекс
45' Желтая карточка
Йейтс Райан
62' Желтая карточка
Робертсон Эндрю
66' Желтая карточка
Селс Матц
0:1
72' Гол
Хадсон-Одои Каллум

Ход матча

44'
 
Морено Алекс
45'
 
Йейтс Райан
54'
 
Хадсон-Одои Каллум
Домингес Николас
60'
Нуньес Дарвин
Жота Диогу
 
61'
Брэдли Конор
Макаллистер Алексис
 
61'
Гакпо Коди
Диас Луис
 
61'
 
Эланга Энтони
Андерсон Эллиот
62'
Робертсон Эндрю
 
66'
 
Селс Матц
72'
0:1
Хадсон-Одои Каллум
(Эланга Энтони)
75'
Цимикас Костас
Робертсон Эндрю
 
75'
Джонс Кёртис
Конате Ибраима
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 112
Ливерпуль 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Ноттингем Форест 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Ноттингем Форест
7.00
6.80
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9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
20
Жота
Диогу
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
31
Миленкович
Никола
5
Мурильо
Джейсон
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
18
Уорд-Праус
Джеймс
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
8
Андерсон
Эллиот
11
Вуд
Крис
Ливерпуль
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 0.75
Диас Луис 3 0.75
Жота Диогу 1 0.25
Собослаи Доминик 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 2 0.5
Гиббс-Уайт Морган 1 0.25
Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
Андерсон Эллиот 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гакпо Коди 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 2 0
Вуд Крис 1 0
Селс Матц 1 0
Морено Алекс 1 0
Йейтс Райан 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Домингес Николас 1 0
Андерсон Эллиот 1 0
Уильямс Неко 1 0
Нуну Эшпириту Санту 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0
Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1
Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1

Результаты матчей

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Фулхэм
 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Брентфорд
 1:2 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
14.
Лестер
 2:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Ипсвич
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лестер
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0
17.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Манчестер Сити
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Ноттингем Форест
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Брайтон
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Челси
 Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
8.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Вест Хэм
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лестер
 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Кристал Пэлас
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ипсвич Морси Сэм 3
Манчестер Юнайтед Майну Кобби 3
Саутгемптон Стивенс Джек 1 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Мохамед Салах не придумал ничего по-настоящему серьёзного в правой части чужой штрафной площадки и пробил низом аккурат по позиции Матца Селса в руки вратарю гостей.
  • Замена
    75'
    Двойная замена в составе "Ливерпуля": выходят на поле Костас Цимикас и Кёртис Джонс, а покидают игровой газон Эндрю Робертсон и Ибраима Конате. 
  • 74'
    Трент Александер-Арнольд делал доставку к чужим воротам, а Коди Гакпо не удалось дотянуться до мяча и подправить его в створ.
  • 73'
    Плохи дела у "Ливерпуля", нужно спасать матч "красным", уже и ничья для них будет нормальным результатом с таким развитием событий.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КАЛЛУМ ХАДСОН-ОДОИ!
    На контратаке пропустили хозяева. Энтони Эланга сделал передачу с правого крыла атаки гостей на левый, и Каллум Хадсон-Одои идеальным кручёным ударом поразил правый угол с рикошетом от правой штанги. Ассист и гол на счету игроков, вышедших на замены.
  • 71'
    Если брать только второй тайм, то "Ливерпуль" в нём владеет мячом на данную минуту 70 процентов игрового времени, а у "Ноттингем Форест" 30 процентов в этом плане.
  • 71'
    Райан Гравенберх по левому полуфлангу придвинулся к чужой штрафной площадке и пробил опускающимся ударом в руки Матцу Селсу.
  • 70'
    Трент Александер-Арнольд выполнил подачу слева с углового, последовала поперечная скидка, и Ола Эйна вынес мяч почти что с ленточки.
  • Угловой
    69'
    Пробил Трент Александер-Арнольд низом с подступов к штрафной площадке - в результате рикошета мяч ушёл на угловой для "красных".
  • Опасный момент
    68'
    Контратака "лесников" обернулась ударом Энтони Эланги с правого полуфланга из пределов штрафной площади. Остро, но мимо створа.
  • Желтая карточка
    66'
    Жёлтую карточку получил вратарь "Ноттингем Форест" Матц Селс за затягивание времени.
  • 66'
    Мохамед Салах приложился с дальней дистанции и не попал в ворота. Может, заменит его Арне Слот скоро?
  • 66'
    Многовато брака сегодня у Салаха, зачастую не хватает ему взаимопонимания с партнёрами в созидательной сфере.
  • 65'
    Мохамед Салах с правого полуфланга забросил мяч за лицевую линию, неудачной получилась передача у египетского нападающего.
  • 63'
    Каллум Хадсон-Одои протискивался слева в штрафную площадь "Ливерпуля", но без фола оставил его без мяча Конор Брэдли.
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    • Желтая карточка
      62'
      Эндрю Робертсон получил жёлтую карточку за остановку на фланге прохода Энтони Эланги с нарушением правил.
    • Замена
      61'
      Нуну Эшпириту Санту отвечает Арне Слоту единичной заменой: Энтони Эланга появляется на поле в составе "Ноттингем Форест" вместо Андерсона Эллиота.
    • Замена
      61'
      Тройная замена производится в составе "Ливерпуля": выходят Конор Брэдли, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес вместо Алексиса Макаллистера, Луиса Диаса и Диогу Жоты
    • Опасный момент
      60'
      Алиссон Бекер покинул пределы своей штрафной площади и далеко выбил мяч, но тот быстро вернулся обратно. Пробил Морган Гиббс-Уайт с левого полуфланга и немного не подкрутил в дальний угол.
       
    • Судья
      59'
      Ох ты, а это что такое? Лайнсмен попытался отвесить дружеский подзатыльник Доминику Собослаи, но тот успел увернуться.
    • 58'
      Райан Гравенберх отдавал проникающую передачу в чужую штрафную площадь, но оказалась она неудачной, и мяч свободно забрал Матц Селс.
    • 57'
      Нет со стороны "Ливерпуля" постоянного давления на чужую штрафную площадь. Наверняка не по плану "красных" идёт сейчас игра в матче.
    • Опасный момент
      56'
      Контратака «лесников», удар Криса Вуда низом с левого полуфланга – Алиссон Бекер его отражает. Возможно, там был офсайд в развитии атаки гостей, который был бы зафиксирован ВАРом в случае гола.
    • 54'
      Мохамед Салах в контратаке простреливал с правой стороны, но неточно оказалось, не на партнёра.
    • Замена
      54'
      Замена производится в составе «Ноттингем Форест»: Каллум Хадсон-Одои появляется на поле вместо Нико Домингеса.
    • Угловой
      53'
      Трент Александер-Арнольд выполнил подачу углового с правого фланга, а Диогу Жота безадресно скинул мяч – за лицевую линию.
    • Опасный момент
      52'
      Мохамед Салах взял на себя игру справа в чужой штрафной площади, убрал мяч от соперника и приложился в ближний угол, а Матц Селс отразил угрозу на угловой.
    • Фол, нарушение
      50'
      Райан Йейтс нарушил правила против Алексиса Макаллистера. Который раз они уже сходятся между собой на футбольном поле.
    • 49'
      Параллельно проводит свой матч "Манчестер "Сити", с которым "Ливерпуль" конкурирует за первую строчку.
    • 47'
      Старт второго тайма получается спокойный, "Ливерпуль" спокойно держит мяч, впереди у него оборонительные построения "Ноттингем Форест", на данный момент непроходимые "леса".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Желтая карточка
      45'
      Жёлтую карточку получает Райан Йейтс из состава "Ноттингем Форест" за затяжку времени.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. "Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" - 0:0. Обе эти команды ещё не проигрывали по ходу матчей в рамках текущего розыгрыша Английской премьер-лиги.
    • 45'
      Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу углового с правого фланга - и ничего опасного не возникло.
    • Угловой
      45'
      Ола Эйна вбросил аут с правого фланга в чужую штрафную площадь, и оптический обман случился, когда сыграл ногой по мячу Райан Гравенберх. Поначалу казалось, что мяч летит в створ, но выяснилось, что не в створ. Угловой будет у гостей. 
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты к первому тайму.
    • Желтая карточка
      44'
      Алекс Морено не совсем нетипичный фол совершил в районе центрального круга. По инерции завалил он газон Алексиса Макаллистера, находясь на четвереньках.
    • Фол, нарушение
      43'
      Алексис Макаллистер против кого сфолил в верховой борьбе рядом с центральной линией? Нетрудно догадаться, что против Райана Йейтса.
    • 43'
      Мохамеду Салаха не хватило техники в данный конкретный момент времени, чтобы совладать с мячом в правой части чужой штрафной так, чтобы не совершил отбор соперник.
    • 42'
      66 процентов игрового времени владеет мячом "Ливерпуль", 34 процента по этому показателю у "Ноттингем Форест". Пока не переходит это преимущество хозяев в перевес по голам.
    • Фол, нарушение
      41'
      Фолит в центральной трети поля Ибраима Конате. Защитник "Ливерпуля" не по правилам действует в отношении Андерсона Эллиота.
    • Травма, повреждение
      40'
      Медицинская пуаза. Потребовалась врачебная помощь одному из футболистов. Речь идёт об игроке "Ноттингем Форест" Николасе Домингесе.
    • Опасный момент
      39'
      Решил поиграть с судьбой Матц Селс, выпустив из рук мяч, который он ловил после скидки (трудно назвать это ударом) Луиса Диаса. Всё же не заскочил мяч за ленточку, повезло здесь Селсу.
    • 38'
      Трент Александер-Арнольд вернулся на более привычное место справа в атаку "Ливерпуля" и прострелил там, но перехватила эту передачу оборона "лесников".
    • Опасный момент
      37'
      Момент с игры создаёт команда "красных"! Трент Александер-Арнольд выполнил подачу слева, и Алексис Макаллистер пробил в правый угол, но мяч не попал внутрь ворот "Ноттингем Форест", поскольку отразил его Матц Селс.
    • Угловой
      36'
      Второй раз подряд уже не стал Трент Александер-Арнольд уже не стал закручивать мяч в створ с углового. Разыграли мяч хозяева, подали - опасности не получилось.
    • Опасный момент
      36'
      Трент Александер-Арнольд пришёл на левый фланг, чтобы выполнить оттуда "сухой лист" с углового, а Матц Селс не дал застать себя врасплох и выбил мяч на новый угловой.
    • Угловой
      35'
      Эндрю Робертсон атаковал слева в чужой штрафной, а Райан Йейтс хорошо там действовал в разрушении и выбил мяч на угловой.
    • 34'
      Доминик Собослаи двигался по центру и делал передачу на левый полуфланг в направлении Луиса Диаса, однако мяч был перехвачен обороной "Ноттингем Форест".
    • 33'
      Трент Александер-Арнольд поспорил с арбитром, откуда ему вбросить аут. Так недалеко и до жёлтой карточки от Майкла Оливера за неспортивное поведение.
    • Фол, нарушение
      32'
      Погрязла игра в мелких фолах в последние минуты. Ибраима Конате нарушил правила - фол в свой адрес получил Морган Гиббс-Уайт. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Нарушение правил фиксируется в центральной трети поля. Джеймс Уорд-Праус уже вынес мяч, когда ударил его по ноге Доминик Собослаи.
    • Опасный момент
      29'
      Зато угловой достался команде Арне Слота. Выполнил подачу стандарта с правого края Эндрю Робертсон, а Виргил ван Дейк ударил головой с линии вратарской с отскоком от газона левее створа.
    • 28'
      Райан Гравенберх успел на проникающую передачу на правом полуфланге и сохранил мяч для своей команды, но шанс на обострение у "Ливерпуля" здесь уже упущен.
    • Офсайд
      27'
      Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу углового с правого фланга, Ибраима Конате головой сыграл по мячу, и вскоре был зафиксирован офсайд у Николы Миленковича.
    • Угловой
      26'
      Угловой заработал "Ноттингем Форест". Офсайда на этот раз не было. Правым крылом прошла атака у "лесников", итогом её стал гостевой стандарт.
    • Опасный момент
      25'
      Момент у "Ливерпуля"! Алексис Макаллистер на левом полуфланге в касание после передачи Луиса Диаса вывернул пас к дальней штанге, откуда Диогу Жота ткнул мяч в руки Матца Селса.
    • Офсайд
      24'
      А вот тут везёт "Ливерпулю" реально! Хотя всё равно там положение "вне игры" было. Лайнсмен поднимает флажок, и свистит главный судья. Выбегал Морган Гиббс-Уайт один на один с Алиссоном Бекером и пробил правее створа.
    • 22'
      Слабину дала оборона "Ливерпуля" на правом фланге, но не в центре, откуда вынес прострел соперника Виргил ван Дейк, не позволив состояться ничему страшному для "красных".
    • Судья
      22'
      А нарушение правил там не было зафиксировано, судья бросил спорный мяч. Да, пикантное сегодня противостояние на поле у Алексиса Макаллистера и Райана Йейтса.
    • Травма, повреждение
      21'
      Райан Йейтс отмахнулся от Алексиса Макаллистера, попал по шее Алексису Макаллистеру. Появилась на поле медицинская бригада "Ливерпуля".
    • Опасный момент
      19'
      Диогу Жота отправил в проход Мохамеда Салаха по правому флангу, тот выполнил подачу на подступы к штрафной площади, а Доминик Собослаи как-то неудачно пробил левее створа, или же это была скидка такая безадресная.
    • 18'
      Сейчас не удалось Луису Диасу устроить что-либо эффектное на левом фланге. Ола Эйна удачно против него действовал и отобрал мяч для "Ноттингем Форест".
    • Штанга
      17'
      Штанга! Первый момент в матче создал Луис Диас. Колумбийский игрок атаки "Ливерпуля" пустился в проход с левого фланга и поразил ближнюю штангу, отскок от которой был сильный в поле.
    • 16'
      Мохамед Салах неудачную передачу сделал из правой части чужой штрафной площади поперечно на Доминика Собослаи. Недопонимание явное.
    • Фол, нарушение
      15'
      Нарушение правил в центре поля. Недоволен Алексис Макаллистер решением главного арбитра встречи. Сфолил он против Райана Йейтса, с которым у него свои счёты, учитывая недавний эпизод в матче.
    • 14'
      Николас Домингес отдавал по правому флангу пас на ход Оле Эйне, который не достиг мяча и поэтому не сделал доставку в штрафную площадь "Ливерпуля".
    • 13'
      Потолкались Алексис Макаллистер и Райан Йейтс. Аргентинский футболист оказался на газоне. На жёсткую борьбу настроены "лесники", не собираются они пасовать перед "красными", хоть и на "Энфилде".
    • Фол, нарушение
      12'
      Трент Александер-Арнольд мелко нарушил правила на правом фланге чужой половины поля и выразил возмущение решением рефери назначить штрафной удар в пользу "Ноттингем Форест".
    • 11'
      73 процента владеет мячом "Ливерпуль" в последние десять минут, то есть начиная примерно со второй минуты данного матча. У "Ноттингем Форест" в этом плане, понятно, 27 процентов.
    • 10'
      Заброс по диагонали на правый фланг у "Ливерпуля", и не получается у Мохамеда Салаха добраться до мяча, чтобы совершить с ним нечто эдакое. 
    • 9'
      Мохамед Салах рассчитывал прорваться по правому флангу, однако надёжно был нейтрализован обороной "ловких деревьев" в соответствующей зоне.
    • 8'
      Мохамед Салах планировал из центра снабдить передачей по левому полуфлангу Луиса Диаса, однако пас получился неудобный для колумбийца, и тот не кинулся спасать мяч.
    • 7'
      Диогу Жота проходил по левому краю нападения мерсисайдцев и делал передачу в штрафную площадь, которую перехватила защита "лесников".
    • 6'
      Райан Гравенберх, удостоившийся приличной похвалы за свою игру за сборную Нидерландов в сентябрьскую международную паузу, выполнил заброс вперёд, в результате которого мяч покинул пределы поля за лицевую линию, но Мохамед Салах всё равно показал одобрительный большой палец партнёру.
    • 5'
      Что касается "Ноттингем Форест", то у этой команды, когда-то выигрывавшей Лигу чемпионов, ничья, победа и ничья на старте АПЛ.
    • 4'
      "Ливерпуль" ещё не терял очков в нынешнем чемпионате - в трёх предыдущих турах "красные" исключительно побеждали своих оппонентов.
    • Травма, повреждение
      3'
      Потребовалась медицинская помощь фланговому игроку "Ливерпуля" Эндрю Робертсону, пострадавшему в противоборстве с соперником.
    • Угловой
      3'
      Угловой был на правом фланге у "Ливерпуля". Подача стандарта от Эндрю Робертсона последовала дальняя, на противоположный край вратарской, а там Мохамед Салах разобрался не лучшим образом, и мяч забрал Матц Селс.
    • 2'
      "Ливерпуль" играет в красной форме, а у "Ноттингем Форест" расцветка бело-голубых цветов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Ливерпуль
    98.2% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Ноттингем Форест
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    27.78% (30)
    Нет
    72.22% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    45.5% (51)
    3:0 Ливерпуль
    18.8% (21)
    3:1 Ливерпуль
    11.6% (13)
    2:1 Ливерпуль
    10.7% (12)
    1:0 Ливерпуль
    3.6% (4)
    4:1 Ливерпуль
    1.8% (2)
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