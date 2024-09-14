Райан Гравенберх по левому полуфлангу придвинулся к чужой штрафной площадке и пробил опускающимся ударом в руки Матцу Селсу.

Если брать только второй тайм, то "Ливерпуль" в нём владеет мячом на данную минуту 70 процентов игрового времени, а у "Ноттингем Форест" 30 процентов в этом плане.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КАЛЛУМ ХАДСОН-ОДОИ! На контратаке пропустили хозяева. Энтони Эланга сделал передачу с правого крыла атаки гостей на левый, и Каллум Хадсон-Одои идеальным кручёным ударом поразил правый угол с рикошетом от правой штанги. Ассист и гол на счету игроков, вышедших на замены.

Плохи дела у "Ливерпуля", нужно спасать матч "красным", уже и ничья для них будет нормальным результатом с таким развитием событий.

Трент Александер-Арнольд делал доставку к чужим воротам, а Коди Гакпо не удалось дотянуться до мяча и подправить его в створ.

Двойная замена в составе "Ливерпуля": выходят на поле Костас Цимикас и Кёртис Джонс, а покидают игровой газон Эндрю Робертсон и Ибраима Конате.

Мохамед Салах не придумал ничего по-настоящему серьёзного в правой части чужой штрафной площадки и пробил низом аккурат по позиции Матца Селса в руки вратарю гостей.

Каллум Хадсон-Одои протискивался слева в штрафную площадь "Ливерпуля", но без фола оставил его без мяча Конор Брэдли.

Мохамед Салах с правого полуфланга забросил мяч за лицевую линию, неудачной получилась передача у египетского нападающего.

Многовато брака сегодня у Салаха, зачастую не хватает ему взаимопонимания с партнёрами в созидательной сфере.

Мохамед Салах приложился с дальней дистанции и не попал в ворота. Может, заменит его Арне Слот скоро?

Контратака "лесников" обернулась ударом Энтони Эланги с правого полуфланга из пределов штрафной площади. Остро, но мимо створа.

Пробил Трент Александер-Арнольд низом с подступов к штрафной площадке - в результате рикошета мяч ушёл на угловой для "красных".

Трент Александер-Арнольд выполнил подачу слева с углового, последовала поперечная скидка, и Ола Эйна вынес мяч почти что с ленточки.

Мохамед Салах в контратаке простреливал с правой стороны, но неточно оказалось, не на партнёра.

Контратака «лесников», удар Криса Вуда низом с левого полуфланга – Алиссон Бекер его отражает. Возможно, там был офсайд в развитии атаки гостей, который был бы зафиксирован ВАРом в случае гола.

Нет со стороны "Ливерпуля" постоянного давления на чужую штрафную площадь. Наверняка не по плану "красных" идёт сейчас игра в матче.

Райан Гравенберх отдавал проникающую передачу в чужую штрафную площадь, но оказалась она неудачной, и мяч свободно забрал Матц Селс.

Ох ты, а это что такое? Лайнсмен попытался отвесить дружеский подзатыльник Доминику Собослаи, но тот успел увернуться.

Алиссон Бекер покинул пределы своей штрафной площади и далеко выбил мяч, но тот быстро вернулся обратно. Пробил Морган Гиббс-Уайт с левого полуфланга и немного не подкрутил в дальний угол.

Тройная замена производится в составе "Ливерпуля": выходят Конор Брэдли, Коди Гакпо и Дарвин Нуньес вместо Алексиса Макаллистера, Луиса Диаса и Диогу Жоты

Эндрю Робертсон получил жёлтую карточку за остановку на фланге прохода Энтони Эланги с нарушением правил.

Жёлтую карточку получает Райан Йейтс из состава "Ноттингем Форест" за затяжку времени.

Старт второго тайма получается спокойный, "Ливерпуль" спокойно держит мяч, впереди у него оборонительные построения "Ноттингем Форест", на данный момент непроходимые "леса".

Райан Йейтс нарушил правила против Алексиса Макаллистера. Который раз они уже сходятся между собой на футбольном поле.

Мохамед Салах взял на себя игру справа в чужой штрафной площади, убрал мяч от соперника и приложился в ближний угол, а Матц Селс отразил угрозу на угловой.

Трент Александер-Арнольд выполнил подачу углового с правого фланга, а Диогу Жота безадресно скинул мяч – за лицевую линию.

Первый тайм

— Конец первого тайма. "Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" - 0:0. Обе эти команды ещё не проигрывали по ходу матчей в рамках текущего розыгрыша Английской премьер-лиги.

45' Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу углового с правого фланга - и ничего опасного не возникло.

45' Ола Эйна вбросил аут с правого фланга в чужую штрафную площадь, и оптический обман случился, когда сыграл ногой по мячу Райан Гравенберх. Поначалу казалось, что мяч летит в створ, но выяснилось, что не в створ. Угловой будет у гостей.

45' +3 минуты к первому тайму.

44' Алекс Морено не совсем нетипичный фол совершил в районе центрального круга. По инерции завалил он газон Алексиса Макаллистера, находясь на четвереньках.

43' Алексис Макаллистер против кого сфолил в верховой борьбе рядом с центральной линией? Нетрудно догадаться, что против Райана Йейтса.

43' Мохамеду Салаха не хватило техники в данный конкретный момент времени, чтобы совладать с мячом в правой части чужой штрафной так, чтобы не совершил отбор соперник.

42' 66 процентов игрового времени владеет мячом "Ливерпуль", 34 процента по этому показателю у "Ноттингем Форест". Пока не переходит это преимущество хозяев в перевес по голам.

41' Фолит в центральной трети поля Ибраима Конате. Защитник "Ливерпуля" не по правилам действует в отношении Андерсона Эллиота.

40' Медицинская пуаза. Потребовалась врачебная помощь одному из футболистов. Речь идёт об игроке "Ноттингем Форест" Николасе Домингесе.

39' Решил поиграть с судьбой Матц Селс, выпустив из рук мяч, который он ловил после скидки (трудно назвать это ударом) Луиса Диаса. Всё же не заскочил мяч за ленточку, повезло здесь Селсу.

38' Трент Александер-Арнольд вернулся на более привычное место справа в атаку "Ливерпуля" и прострелил там, но перехватила эту передачу оборона "лесников".

37' Момент с игры создаёт команда "красных"! Трент Александер-Арнольд выполнил подачу слева, и Алексис Макаллистер пробил в правый угол, но мяч не попал внутрь ворот "Ноттингем Форест", поскольку отразил его Матц Селс.

36' Второй раз подряд уже не стал Трент Александер-Арнольд уже не стал закручивать мяч в створ с углового. Разыграли мяч хозяева, подали - опасности не получилось.

36' Трент Александер-Арнольд пришёл на левый фланг, чтобы выполнить оттуда "сухой лист" с углового, а Матц Селс не дал застать себя врасплох и выбил мяч на новый угловой.

35' Эндрю Робертсон атаковал слева в чужой штрафной, а Райан Йейтс хорошо там действовал в разрушении и выбил мяч на угловой.

34' Доминик Собослаи двигался по центру и делал передачу на левый полуфланг в направлении Луиса Диаса, однако мяч был перехвачен обороной "Ноттингем Форест".

33' Трент Александер-Арнольд поспорил с арбитром, откуда ему вбросить аут. Так недалеко и до жёлтой карточки от Майкла Оливера за неспортивное поведение.

32' Погрязла игра в мелких фолах в последние минуты. Ибраима Конате нарушил правила - фол в свой адрес получил Морган Гиббс-Уайт.

31' Нарушение правил фиксируется в центральной трети поля. Джеймс Уорд-Праус уже вынес мяч, когда ударил его по ноге Доминик Собослаи.

29' Зато угловой достался команде Арне Слота. Выполнил подачу стандарта с правого края Эндрю Робертсон, а Виргил ван Дейк ударил головой с линии вратарской с отскоком от газона левее створа.

28' Райан Гравенберх успел на проникающую передачу на правом полуфланге и сохранил мяч для своей команды, но шанс на обострение у "Ливерпуля" здесь уже упущен.

27' Джеймс Уорд-Праус осуществил подачу углового с правого фланга, Ибраима Конате головой сыграл по мячу, и вскоре был зафиксирован офсайд у Николы Миленковича.

26' Угловой заработал "Ноттингем Форест". Офсайда на этот раз не было. Правым крылом прошла атака у "лесников", итогом её стал гостевой стандарт.

25' Момент у "Ливерпуля"! Алексис Макаллистер на левом полуфланге в касание после передачи Луиса Диаса вывернул пас к дальней штанге, откуда Диогу Жота ткнул мяч в руки Матца Селса.

24' А вот тут везёт "Ливерпулю" реально! Хотя всё равно там положение "вне игры" было. Лайнсмен поднимает флажок, и свистит главный судья. Выбегал Морган Гиббс-Уайт один на один с Алиссоном Бекером и пробил правее створа.

22' Слабину дала оборона "Ливерпуля" на правом фланге, но не в центре, откуда вынес прострел соперника Виргил ван Дейк, не позволив состояться ничему страшному для "красных".

22' А нарушение правил там не было зафиксировано, судья бросил спорный мяч. Да, пикантное сегодня противостояние на поле у Алексиса Макаллистера и Райана Йейтса.

21' Райан Йейтс отмахнулся от Алексиса Макаллистера, попал по шее Алексису Макаллистеру. Появилась на поле медицинская бригада "Ливерпуля".

19' Диогу Жота отправил в проход Мохамеда Салаха по правому флангу, тот выполнил подачу на подступы к штрафной площади, а Доминик Собослаи как-то неудачно пробил левее створа, или же это была скидка такая безадресная.

18' Сейчас не удалось Луису Диасу устроить что-либо эффектное на левом фланге. Ола Эйна удачно против него действовал и отобрал мяч для "Ноттингем Форест".

17' Штанга! Первый момент в матче создал Луис Диас. Колумбийский игрок атаки "Ливерпуля" пустился в проход с левого фланга и поразил ближнюю штангу, отскок от которой был сильный в поле.

16' Мохамед Салах неудачную передачу сделал из правой части чужой штрафной площади поперечно на Доминика Собослаи. Недопонимание явное.

15' Нарушение правил в центре поля. Недоволен Алексис Макаллистер решением главного арбитра встречи. Сфолил он против Райана Йейтса, с которым у него свои счёты, учитывая недавний эпизод в матче.

14' Николас Домингес отдавал по правому флангу пас на ход Оле Эйне, который не достиг мяча и поэтому не сделал доставку в штрафную площадь "Ливерпуля".

13' Потолкались Алексис Макаллистер и Райан Йейтс. Аргентинский футболист оказался на газоне. На жёсткую борьбу настроены "лесники", не собираются они пасовать перед "красными", хоть и на "Энфилде".

12' Трент Александер-Арнольд мелко нарушил правила на правом фланге чужой половины поля и выразил возмущение решением рефери назначить штрафной удар в пользу "Ноттингем Форест".

11' 73 процента владеет мячом "Ливерпуль" в последние десять минут, то есть начиная примерно со второй минуты данного матча. У "Ноттингем Форест" в этом плане, понятно, 27 процентов.

10' Заброс по диагонали на правый фланг у "Ливерпуля", и не получается у Мохамеда Салаха добраться до мяча, чтобы совершить с ним нечто эдакое.

9' Мохамед Салах рассчитывал прорваться по правому флангу, однако надёжно был нейтрализован обороной "ловких деревьев" в соответствующей зоне.

8' Мохамед Салах планировал из центра снабдить передачей по левому полуфлангу Луиса Диаса, однако пас получился неудобный для колумбийца, и тот не кинулся спасать мяч.

7' Диогу Жота проходил по левому краю нападения мерсисайдцев и делал передачу в штрафную площадь, которую перехватила защита "лесников".

6' Райан Гравенберх, удостоившийся приличной похвалы за свою игру за сборную Нидерландов в сентябрьскую международную паузу, выполнил заброс вперёд, в результате которого мяч покинул пределы поля за лицевую линию, но Мохамед Салах всё равно показал одобрительный большой палец партнёру.

5' Что касается "Ноттингем Форест", то у этой команды, когда-то выигрывавшей Лигу чемпионов, ничья, победа и ничья на старте АПЛ.

4' "Ливерпуль" ещё не терял очков в нынешнем чемпионате - в трёх предыдущих турах "красные" исключительно побеждали своих оппонентов.

3' Потребовалась медицинская помощь фланговому игроку "Ливерпуля" Эндрю Робертсону, пострадавшему в противоборстве с соперником.

3' Угловой был на правом фланге у "Ливерпуля". Подача стандарта от Эндрю Робертсона последовала дальняя, на противоположный край вратарской, а там Мохамед Салах разобрался не лучшим образом, и мяч забрал Матц Селс.

2' "Ливерпуль" играет в красной форме, а у "Ноттингем Форест" расцветка бело-голубых цветов.