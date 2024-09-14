Тур: 4. Стадион: Энфилд. Главный судья: Оливер Майкл
0:1
Второй тайм: 78'
0'
44' Желтая карточкаМорено Алекс
45' Желтая карточкаЙейтс Райан
62' Желтая карточкаРобертсон Эндрю
66' Желтая карточкаСелс Матц
0:1
72' ГолХадсон-Одои Каллум
Ход матча
44'
45'
61'
62'
66'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Жота
Диогу
26
Селс
Матц
34
Эйна
Ола
19
Морено
Алекс
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
-
84 Брэдли КонорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Морено АлексЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Силва ЖотаНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ливерпуль
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|3
|0.75
|Диас Луис
|3
|0.75
|Жота Диогу
|1
|0.25
|Собослаи Доминик
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|2
|0.5
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.25
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|Андерсон Эллиот
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Йейтс Райан
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Андерсон Эллиот
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Нуну Эшпириту Санту
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Ливерпуль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0
Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1
Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|14.
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|1:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
|17.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Манчестер Юнайтед
|Майну Кобби
|3
|Саутгемптон
|Стивенс Джек
|1 1
|Вулверхэмптон
|О'Нил Гари
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест
Исход игры
Ливерпуль
98.2% (110)
Ничья
0.9% (1)
Ноттингем Форест
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
27.78% (30)
Нет
72.22% (78)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
45.5% (51)
3:0 Ливерпуль
18.8% (21)
3:1 Ливерпуль
11.6% (13)
2:1 Ливерпуль
10.7% (12)
1:0 Ливерпуль
3.6% (4)
4:1 Ливерпуль
1.8% (2)
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