  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Твенте
0:1
Второй тайм: 49'
ПЕК Зволле
0'
0:1
8' Гол
Венте Дилан

Ход матча

8'
0:1
Венте Дилан
(Флоранюс Шерел)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 357 Количество передач 201
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПЕК Зволле
2.22
5.70
Реклама, pari.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
6
Эйтинг
Карел
8
Регер
Юри
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
18
Веланас
Одиссеус
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
Твенте
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПЕК Зволле

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.55

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 2 0.5
Стейн Сем 1 (1) 0.25
Ван Хоренбек Алек 1 0.25
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 2 0.4
Крастев Филип 2 0.4
Мбайо Дилан 1 0.2
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Эль-Аззузи Ануар 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПЕК Зволле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1

Результаты матчей

Твенте
ПЕК Зволле

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Твенте
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Твенте
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Твенте
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 2:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Твенте
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Тильман Малик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Весь список
  • 47'
    Крастев Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
  • 46'
    Салах-Эддин Анасс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 46'
    Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    ПЕК Зволле пытается что-то создать.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Макс Брюнс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    ПЕК Зволле
    2.22
    5.70
    Реклама, pari.ru
    9.50
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Твенте 0:1 ПЕК Зволле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Твенте
    ПЕК Зволле
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный