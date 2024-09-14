Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

42' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

42' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

40' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

37' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

37' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Регер Юри из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

27' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ван Берген Митчелл пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Макс Брюнс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Крастев Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Даан Ротс не смог попасть в створ ударом издали

22' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

15' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ван Берген Митчелл пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

12' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О Л - Венте Дилан записал гол на свой счет!

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Салах-Эддин Анасс пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля