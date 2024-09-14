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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Камфуис Йочем
Твенте
1:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
0:1
8' Гол
Венте Дилан
1:1
63' Гол
Стейн Сем
90' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
90' Желтая карточка
Стейн Сем
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Венте Дилан
(Флоранюс Шерел)
61'
Влап Михел
Ламмерс Сэм
 
61'
Ван Волфсвинкель Рикки
Макс Брюнс
 
63'
Стейн Сем
1:1
67'
 
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
68'
 
Фихтингер Ник
Монтейру Жамиру
70'
Лтайеф Сайфалла
Даан Ротс
 
75'
 
Мбайо Дилан
Веланас Одиссеус
75'
 
Намли Юнес
Венте Дилан
79'
Эль-Идрис Юнус Та
Ван Берген Митчелл
 
87'
 
Рейндерс Элиано
Крастев Филип
90'
 
Эль-Аззузи Ануар
90'
Стейн Сем
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 627 Количество передач 397
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
6
Эйтинг
Карел
8
Регер
Юри
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
18
Веланас
Одиссеус
35
Монтейру
Жамиру
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
Твенте
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
ПЕК Зволле

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.55

Среднее время на гол

41
58

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.68
1.27

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

53
70

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 2 (1) 0.5
Ламмерс Сэм 2 0.5
Ван Хоренбек Алек 1 0.25
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 2 0.4
Крастев Филип 2 0.4
Мбайо Дилан 1 0.2
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стейн Сем 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Эль-Аззузи Ануар 2 0
Рейндерс Элиано 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
3
Твенте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПЕК Зволле
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Волендам 1:1

Результаты матчей

Твенте
ПЕК Зволле

Точный счет

1:1
2 раза 100%
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Твенте
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
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