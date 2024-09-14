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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Краковия
2:1
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
20' Гол
Майгор Миккел
32' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
69' Желтая карточка
Kacper Lukasiak
1:1
72' Гол
Леонардо Родригес
76' Желтая карточка
Filip Rozga
88' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
2:1
90' Гол
Гицэ Вирджил
90' Вторая желтая карточка
Kacper Lukasiak
90'+6
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
11
Майгор
Миккел
88
Соколовски
Патрик
19
Олафссон
Давид-Кристьян
14
Хасич
Айдин
7
Ван
Бюрен
Мик
9
Кялльман
Беньямин
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
10
Пшиборек
Адриан
21
Гамбоа
Жоау
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
9
Кулурис
Эфтимос
11
Гросицки
Камил
Краковия
3-4-3
Погонь Щецин
4-3-3

История личных встреч

Краковия
Погонь Щецин

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:5
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:4
Э
0:3
Э
3:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

38
35

Голов в среднем за матч

1.46
1.35

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
66

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.38
Ван Бюрен Мик 2 0.25
Майгор Миккел 2 0.25
Гицэ Вирджил 2 0.25
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.13
Югас Якуб 1 0.13
Бохнак Матеуш 1 0.13
Хасич Айдин 1 0.13
Filip Rozga 1 0.13
Аль-Аммари Амир 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Атанасов Яни 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (1) 0.63
Горгон Александр 2 0.25
Kacper Lukasiak 2 0.25
Гросицки Камил 1 0.13
Бичахчян Ваан 1 0.13
Ульвестад Фредрик 1 0.13
Леонардо Родригес 1 0.13
Patryk Paryzek 1 0.13
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 3 0
Глик Камил 2 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Filip Rozga 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Погонь Щецин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
11
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Погонь Щецин
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
1
0%
0%

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0
Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0

Результаты матчей

Краковия
Погонь Щецин

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Краковия
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
5.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
16.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
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    • 46'
      Пшиборек Адриан уходит с поля. Kacper Lukasiak выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кулурис Эфтимос получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Какабадзе Отар сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Майгор Миккел бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 2:1 Погонь Щецин онлайн

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