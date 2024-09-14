Тур: 8. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Ласык Петр
2:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолМайгор Миккел
32' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
69' Желтая карточкаKacper Lukasiak
1:1
72' ГолЛеонардо Родригес
76' Желтая карточкаFilip Rozga
88' Желтая карточкаУльвестад Фредрик
2:1
90' ГолГицэ Вирджил
90' Вторая желтая карточкаKacper Lukasiak
90'+6
Ход матча
20'
1:0
32'
69'
72'
76'
90'
2:1
90'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
18 Filip Rozga
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Jakub Lis
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
История личных встреч
Краковия
Погонь Щецин
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
26 матчей
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
38
35
Голов в среднем за матч
1.46
1.35
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
66
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.38
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.25
|Майгор Миккел
|2
|0.25
|Гицэ Вирджил
|2
|0.25
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.13
|Югас Якуб
|1
|0.13
|Бохнак Матеуш
|1
|0.13
|Хасич Айдин
|1
|0.13
|Filip Rozga
|1
|0.13
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (1)
|0.63
|Горгон Александр
|2
|0.25
|Kacper Lukasiak
|2
|0.25
|Гросицки Камил
|1
|0.13
|Бичахчян Ваан
|1
|0.13
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.13
|Леонардо Родригес
|1
|0.13
|Patryk Paryzek
|1
|0.13
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Filip Rozga
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Погонь Щецин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Погонь Щецин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
11
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Погонь Щецин
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
1
0%
0%
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Краковия - ЛКС Лодзь 2:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0
Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0
Результаты матчей
Краковия
Погонь Щецин
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Краковия
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
26
26
17
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3