Тур: 8. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 32365 Главный судья: Стефански Даниэль
5:0
Конец матча
0'
1:0
25' ГолСоуза Афонсу
36' Желтая карточкаМилич Антонио
38' Красная карточкаДигес Адриан
2:0
41' ГолХотич Дино
42' Желтая карточкаНене III
79' Желтая карточкаХалити Йетмир
3:0
81' ПенальтиШимчак Филип
4:0
87' Гол в свои воротаХалити Йетмир
5:0
90' ГолЯгелло Филип
90'+4
Ход матча
25'
1:0
36'
38'
41'
2:0
42'
79'
81'
3:0
87'
4:0
90'
5:0
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
51 Alan Rybak
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Лех
Ягеллония Белосток
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
60%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 18 побед
41 матч
43.9%
17.1%
39%
18 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
39%
17.1%
43.9%
16 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
24
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Среднее время на гол
57
73
Всего голов
78
52
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Тотал матчей
2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.63
|Хотич Дино
|4
|0.5
|Соуза Афонсу
|3
|0.38
|Голизаде Али
|1
|0.13
|Ягелло Филип
|1
|0.13
|Шимчак Филип
|1 (1)
|0.13
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.43
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.43
|Диаби Мохамед
|2
|0.29
|Имас Хесус
|1
|0.14
|Виллар Мики
|1
|0.14
|Нене III
|1
|0.14
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Дигес Адриан
|0
|1
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Результаты матчей
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ягеллония Белосток
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
5
Лех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
4
44%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2
Результаты матчей
Лех
Ягеллония Белосток
Точный счет
2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лех
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
43
26
16
17
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3