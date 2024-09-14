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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 32365 Главный судья: Стефански Даниэль
Лех
5:0
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
1:0
25' Гол
Соуза Афонсу
36' Желтая карточка
Милич Антонио
38' Красная карточка
Дигес Адриан
2:0
41' Гол
Хотич Дино
42' Желтая карточка
Нене III
79' Желтая карточка
Халити Йетмир
3:0
81' Пенальти
Шимчак Филип
4:0
87' Гол в свои ворота
Халити Йетмир
5:0
90' Гол
Ягелло Филип
90'+4
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
3
Дуглас
Алекс
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
21
Хотич
Дино
7
Соуза
Афонсу
19
Фиабема
Брайан
9
Исхак
Микаэль
1
Стриек
Максимилиан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
29
Листковски
Марчин
10
Пюлюлю
Афимико
Лех
4-2-3-1
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Ягеллония Белосток

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
60%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 18 побед

41 матч

43.9%
17.1%
39%
18 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

39%
17.1%
43.9%
16 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Голы

Всего голов

50
24

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Среднее время на гол

57
73

Всего голов

78
52

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
10
Больше 24%
Меньше 76%
31
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (1) 0.63
Хотич Дино 4 0.5
Соуза Афонсу 3 0.38
Голизаде Али 1 0.13
Ягелло Филип 1 0.13
Шимчак Филип 1 (1) 0.13
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.43
Пюлюлю Афимико 3 0.43
Диаби Мохамед 2 0.29
Имас Хесус 1 0.14
Виллар Мики 1 0.14
Нене III 1 0.14
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 3 0
Голизаде Али 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мохамед 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Дигес Адриан 0 1
Моутинью Жоау 1 0
Нене III 1 0
Сачек Михал 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ягеллония Белосток
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Лех
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
5
Лех
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
4
44%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
7%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2

Результаты матчей

Лех
Ягеллония Белосток

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лех
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
4
3
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
5.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 14 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
16.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Нене III получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Г О О О О Л - Хотич Дино бьет в цель!
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Дигес Адриан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 36'
      Милич Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Перейра Жоэл III сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Соуза Афонсу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 5:0 Ягеллония Белосток онлайн

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