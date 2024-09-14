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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Лехия Гданьск
1:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
6' Желтая карточка
Энрике Паулу
29' Желтая карточка
Dominik Pila
38' Желтая карточка
Вьюнник Богдан
50' Желтая карточка
Конрадо
1:0
58' Пенальти
Camilo Mena
90' Желтая карточка
Szymon Weirauch
90' Желтая карточка
Жордау Бруну
90'+5
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
3
Ольссон
Элиас
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
30
Хлань
Максим
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
7
Camilo
Mena
9
Вьюнник
Богдан
1
Maciej
Kikolski
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
28
Michal
Kaput
24
Уаттара
Зиэ
27
Вольски
Рафал
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
4:1
ТМК
1:2
Э
2:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 2 (1) 0.25
Капич Рифет 1 0.13
Бобчек Томаш 1 0.13
Вьюнник Богдан 1 0.13
Ольссон Элиас 1 0.13
Tomasz Neugebauer 1 0.13
Царенко Антон 1 0.13
Kalle Wendt 1 0.13
Конрадо 0 0
Хлань Максим 0 0
Bujar Pllana 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.86
Уаттара Зиэ 2 0.29
Леандро 1 0.14
Капемба Освальдо Педро 1 0.14
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Bujar Pllana 2 0
Конрадо 1 0
Milosz Kalahur 1 0
Хлань Максим 1 0
Dominik Pila 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 2 1
Донис Христос 2 0
Damian Jakubik 2 0
Леандро 2 0
Жордау Бруну 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Roberto Alves 1 0
Энрике Паулу 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Michal Kaput 1 0
Уаттара Зиэ 1 0
Пеглоу 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Радомяк Радом
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

4
2
Лехия Гданьск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
7
47%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Радомяк Радом

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 0:0 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Краковия
 0:0 8 4 2 2 13 - 10 14
6.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
8.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
13.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
15.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 10 - 15 6
16.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Краковия
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
15.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 0:0 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Погонь Щецин
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
15.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Вьюнник Богдан получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Dominik Pila получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Энрике Паулу получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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