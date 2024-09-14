Тур: 8. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЭнрике Паулу
29' Желтая карточкаDominik Pila
38' Желтая карточкаВьюнник Богдан
50' Желтая карточкаКонрадо
1:0
58' ПенальтиCamilo Mena
90' Желтая карточкаSzymon Weirauch
90' Желтая карточкаЖордау Бруну
90'+5
Ход матча
6'
29'
38'
50'
58'
1:0
67'
90'
90'
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
13
Гжесик
Ян
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
24 Уаттара ЗиэПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Лехия Гданьск
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.25
|Капич Рифет
|1
|0.13
|Бобчек Томаш
|1
|0.13
|Вьюнник Богдан
|1
|0.13
|Ольссон Элиас
|1
|0.13
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.13
|Царенко Антон
|1
|0.13
|Kalle Wendt
|1
|0.13
|Конрадо
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.86
|Уаттара Зиэ
|2
|0.29
|Леандро
|1
|0.14
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.14
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Конрадо
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Хлань Максим
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Желизко Иван
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Донис Христос
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Жордау Бруну
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Roberto Alves
|1
|0
|Энрике Паулу
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Уаттара Зиэ
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Радомяк Радом
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
4
2
Лехия Гданьск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
33%
3
30%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
7
47%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1
Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Радомяк Радом
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
17
43
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|0
|5
|10 - 15
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3